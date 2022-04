Les Sags s’accrochent contre les Tigres

Les Saguenéens de Chicoutimi ont défait les Tigres de Victoriaville par la marque de 3-1, dimanche, au Colisée Desjardins. Les Sags se sont ressaisis après une défaite face à la même équipe, vendredi.

« On a généré peu de choses en première période. Mais après l’exécution était plus là et j’ai vu une belle progression », a mentionné l’entraîneur-chef de Chicoutimi, Yanick Jean.

Les Tigres ont sorti les griffes en débutant le match sur les chapeaux de roues. Les hommes de Carl Mallette ont instauré leur rythme en se montrant dynamique en zone offensive. Le gardien partant des Sags, Sergei Litvinov, a dû être alerte à plusieurs reprises. Malgré une première période endiablée, aucune équipe n’a trouvé le fond du filet.

La troupe de Yanick Jean a repris du poil de la bête en deuxième période. C’est Matej Kaslik qui a obtenu le plus de chances en dirigeant de nombreux tirs dangereux. La même cadence effrénée s’est poursuive lors du second vingt. Les deux formations prônaient un jeu conservateur et cela a paru sur le tableau indicateur. Toutefois, les Sags ont ouvert le pointage en fin d’engagement grâce à Alex Blais en avantage numérique. L’attaquant était bien posté dans l’enclave pour sauter sur une rondelle libre.

Les visiteurs ont décidément pris possession du momentum en faisant 2-0 alors que 29 secondes étaient écoulées en troisième période. La recrue Andrei Loshko a marqué son 12e filet de la saison après avoir habilement redirigé le tir de Julien Hébert. Victoriaville a privé Sergei Litvinov d’un deuxième blanchissage cette saison à l’aide du premier but d’Alpha Barry dans la LHJMQ. William Rouleau a rendu la tâche plus difficile aux Tigres en inscrivant un but en échappée. Finalement, Chicoutimi a gardé son avance pour l’emporter au compte de 3-1.

Un dernier sprint important

Les neuf dernières parties au calendrier des Sags seront cruciales pour participer aux séries éliminatoires. Chicoutimi aura la chance d’affronter des équipes abordables comme les Huskies de Rouyn-Noranda, les Foreurs de Val-d’Or et le Drakkar de Baie-Comeau. Avec leur victoire de cet après-midi, les Bleus sont à égalité avec les Huskies au classement. Cependant, le Drakkar et les Tigres sont proches avec un retard respectif d’un et quatre points.

Les Saguenéens reviendront à la maison pour y affronter les Huskies de Rouyn-Noranda le mercredi 13 avril à 19h30.