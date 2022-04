L’Océanic revient de l’arrière pour battre les Cataractes

Tirant de l’arrière 3-0 après 10 minutes de jeu, l’Océanic de Rimouski a marqué les cinq buts suivants en route vers un gain de 5-4 ce dimanche après-midi face aux Cataractes, à Shawinigan.

«J’ai vraiment aimé l’aplomb de nos gars après le départ canon des Cataractes. La deuxième période a été la nôtre. Nous sommes restés concentrés et nous avons appliqué notre recette pendant qu’eux ont commencé à devenir frustrés», a commenté l’entraîneur-chef de l’Océanic, Serge Beausoleil, qui a indiqué que son attaquant Julien Béland avait été blessé sérieusement sur une mise en échec en troisième période.

Une tornade en début de match

Les Cataractes ont amorcé le match en lion en marquant trois fois lors des 10 premières minutes de jeu pour chasser le gardien de l’Océanic, Gabriel Robert, de la rencontre. À son retour au jeu, Lorenzo Canonica (15e) s’est emparé du retour de Charles Beaudoin qui s’était moqué du défenseur Luke Coughlin en entrée de territoire pour ouvrir la marque.

Cinq minutes plus tard, le joueur de 4e trio Maximilien Ledoux s’est amené seul devant Robert qui a posé le premier geste permettant au joueur des Cats de glisser la rondelle sous sa jambière. Moins d’une minute plus tard, Olivier Nadeau a jouté un 3e but pour les locaux sur leur 7e tir.

Le changement de gardien a été salutaire à l’Océanic. Luka Verreault a inscrit les visiteurs au pointage avec son 20e filet de la saison avec un tir décoché sans avertissement. Lors d’une double supériorité numérique en fin de première, William Dumoulin (19e) a réduit l’écart à un but.

Trois buts de l’Océanic en deuxième

L’Océanic a totalement dominé la deuxième période pour inscrire trois buts sans riposte et ainsi prendre les devants 5-3. Luke Coughlin (4e), Alexander Gaudio (14e) et Dumoulin (20e) ont fait bouger les cordages.

Les Cataractes ont pressé le pas en troisième période, mais ils se sont butés au gardien de l’Océanic, Patrik Hamrla qui n’a cédé qu’une fois sur un tir sur réception parfait de Pierrick Dubé, bien alimenté par Xavier Bourgault, avec 6 :38 à faire à la troisième période.

En bref

Rappelé du junior A des Maritimes, le défenseur Cory MacGillivray a disputé son premier match en carrière dans le circuit Courteau en raison des blessures aux défenseurs Charles Côté et Zachary Lessard. Xavier Cormier et Alex Drover sont aussi blessés. L’Océanic rendra visite au Titan jeudi à Bathurst.