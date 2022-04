Pour vos oreilles: voici nos critiques musicales de la semaine

Chaque semaine, nos journalistes vous donnent leur avis sur trois nouveautés musicales récemment débarquées sur QUB musique. À découvrir...

Du bon beurre sur votre muffin

Quiconque était tombé sous le charme de l’amusant single Chaise Longue (« aimerais-tu qu’on désigne quelqu’un pour mettre du beurre sur ton muffin ? », y chante Rhian Teasdale, une des deux filles derrière ce duo anglais), en 2021, avait encerclé la date de parution du premier album éponyme de Wet Leg. Verdict : l’engouement ne s’essoufflera pas. Leur mélange de post-punk et de rock alternatif inspiré des années 1990, que le duo saupoudre de son humour singulier, en aurait fait des vedettes mondiales instantanées à l’époque où un vidéoclip qui tournait en boucle à MTV propulsait des carrières. Difficile d’effacer de notre cerveau les mélodies de Being In Love, Angelica ou Wet Dream une fois qu’on les a entendues une seule fois. C’est la marque des très bons albums. (Cédric Bélanger)

Wet Leg ★★★★

► Un album de Wet Leg

Le meilleur des deux mondes

Pour certains, Ghost est trop commercial et pas assez heavy. On aimerait un peu plus de lourdeur. Sur Impera, la formation suédoise offre un album qui va plaire énormément aux amateurs de métal et de hard rock des années 80 et 90. Tobias Forge et sa bande offrent des sonorités qui sont mélodiques, accessibles et avec des guitares qui grafignent comme sur les titres Watcher in the Sky et Hunter’s Moon. Ghost démontre une belle audace avec les arrangements symphoniques dans Dominion et au début de Twenties, la pièce la plus lourde de l’album. Impera navigue habilement entre le métal propre et des sonorités un peu plus brutales. La réalisation est impeccable et ça sonne. Une belle réussite et un opus qui se magnifie au fil des écoutes. (Yves Leclerc)

Impera ★★★★

► Un album de Ghost

Un second doigt d’honneur

On peut compter sur David Jalbert pour rendre joyeuses les chansons tristes. Son septième album en carrière se veut la suite de son dernier album Le doigt d’honneur paru en mars 2020, au tout début de la pandémie. Plusieurs des 11 pièces de cet album expriment des préoccupations de l’artiste. La chanson Sur mon wall est une façon de dénoncer – d’un ton joyeux – les excès sur les réseaux sociaux, alors que Le vent du Nord lui permet de se dévoiler plus intimement. Coups de cœur pour Le quai de New Orleans sur fond de ukulele et Ne pleurons plus où une fanfare raconte gaiement la fin d’une histoire d’amour. (Sarah-Émilie Nault)

Le doigt d’honneur II ★★★★

► Un album de David Jalbert