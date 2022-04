«Star Académie»: deux places pour quatre Académiciens

Deux Académiciens vont retourner au manoir de Waterloo, au terme du Variété de ce dimanche, alors que deux autres vont quitter l’aventure de «Star Académie». La compétition se resserre pour les quatre candidats mis en danger.

Krystel Mongeau a eu une semaine compliquée, avec une période de doutes et de découragement. Après avoir dit au revoir à Jérémy, son meilleur ami à l’Académie, c’est l’absence de sa fille qui l’a fait vaciller.

«En venant ici, je voulais que ma fille soit fière de moi, a-t-elle expliqué en entrevue. Constater où je suis rendue m’a donné la motivation d’avancer et d’aller le plus loin possible. Je suis consciente de ce qui peut arriver dimanche, mais je veux avant tout avoir du plaisir et donner tout ce que je peux.»

Même si elle voulait au départ chanter en français, Gregory Charles l’a convaincue de faire d’abord une chanson qu’elle aime, car ce sera peut-être la dernière. «J’avais "Never Enough" dans ma liste. Je l’ai faite une fois devant lui et c’est devenu une évidence.»

La semaine n’a pas été non plus facile pour Julien Charbonneau. Lui aussi a eu une période de doutes, en plus d’avoir cherché assidument la chanson qui pourrait lui permettre de se démarquer. «À partir du moment où j’ai trouvé ma chanson, j’étais bien. J’ai compris pourquoi Greg m’a déconseillé de faire une de mes chansons. Autant une composition aurait pu mettre en lumière mon côté créatif, mais ce ne serait pas la pièce qui mettrait ma voix le plus en valeur.» Il a finalement écouté sa petite voix intérieure qui lui disait de sélectionner «Give You Blue», d’Allen Stone.

Sérénité

Alors que la saison se termine bientôt, Sarah-Maude Desgagné se dit de plus en plus épanouie à l’Académie. «J’ai eu un regain d’énergie et de motivation. Je pense que ma rencontre avec Corneille m’a vraiment aidée à être dans cet état d’esprit.»

En venant à «Star Académie», elle espérait pouvoir chanter une chanson de son idole, Whitney Houston. Étant donné qu’elle une chance sur deux de rentrer chez elle ce dimanche, elle a sauté sur l’occasion. «C’est un peu un rêve pour moi de chanter "The Greatest Love Of All", et je me suis dit que c’était le meilleur moment pour le faire cette semaine. On a tous le pressentiment qu’Eloi va être le choix du public une nouvelle fois, mais il ne faut rien tenir pour acquis. Tout va se jouer durant la soirée.»

Le favori

Après sept jours d’isolement dans sa chambre après avoir contracté la COVID-19, Eloi Cummings a enfin pu rejoindre le reste de la gang. «Ça commençait à faire long, j’entendais les autres qui vivaient leur vie librement juste de l’autre côté du mur. J’aurais aimé pouvoir être avec tout le monde au lieu de faire les cours à distance, sans pouvoir parler à personne.» Le Madelinot a profité de ce temps en solo pour travailler sur sa composition, «La prée», une chanson composée l’été dernier qu’il a choisi pour défendre sa place.

Contrairement à ses amis qui le voient remporter le vote du public, il reste confiant, mais rien n’est joué d’avance selon lui. «J’ai choisi de faire une composition dans le but de montrer qui je suis, avec une chanson qui vient de mon coeur. Mais je ne sais pas si le public va l’aimer. Ça me stresse un peu», a-t-il conclu.