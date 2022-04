«Star Académie»: Eloi, Krystel, Camélia et Olivier en demi-finale

Choix du public, Eloi Cummings accède à la demi-finale de «Star Académie», tout comme Krystel Mongeau, qui a été protégé par les profs, dimanche. Ils retrouveront Camélia et Olivier qui devront eux aussi se défendre, lors du prochain Variété, avant d’accéder à l’étape ultime.

Suite au grand nombre de demandes spéciales avec des chansons de Céline Dion, la production a décidé de créer un numéro mettant en vedette ses grands classiques. Brigitte Boisjoli a ouvert le medley avec «J’irais où tu iras», suivi que Mélissa Bédard, en remplacement de Marie-Élaine Thibert, n’arrive sur scène pour «Ce n’était qu’un rêve», en duo avec Camélia. Véronique Claveau a merveilleusement chanté «I’m Alive». On a ensuite entendu «I Drove All Night», suivi de «S’il suffisait qu’on s’aime», «Power of Love». Annie Villeneuve est arrivée pour «All by Myself» en duo avec Camélia.

Les six Académiciens ont terminé le numéro avec «Pour que tu m’aimes encore», en compagnie des quatre divas venues partager la scène avec eux.

Mises en danger

Eloi Cummings a eu l’honneur d’ouvrir la séquence des mises en danger avec sa propre composition, «La prée», une chanson qui raconte un moment d’amitié qu’il a vécu l’été dernier. Marc Dupré l’a félicité pour cette chanson qui lui ressemble totalement. «J'ai beaucoup aimé travailler sur cette composition, a indiqué Gregory Charles. Eloi est clairement un garçon plein de talent. Dernièrement, il s'est mis à travailler fort et à créer fort. Bravo!»

Sarah-Maude Desgagné s’est ensuite présenté sur scène pour interpréter une chanson qui lui tenait vraiment à cœur, «The Greatest Love Of All», de Whitney Houston. «Sarah-Maude, tu as du coffre et du coeur, a analysé Lara Fabian. C'est ce que j'entends chaque fois que tu te lances comme si c'était la dernière fois que tu chantais. C'est ça qui me touche. Je suis vraiment fière de toi.»

Comme il le souhaitait, Julien Charbonneau s’est démarqué sur la chanson «Give You Blue», d’Allen Stone. Les trois profs ont semblé émus par sa performance. «Pendant que tu chantais, je me disais que tu ne sais pas à quel point il va falloir que tu travailles fort en sortant d'ici pour que ton talent incroyable se rende au plus grand public possible», a analysé Gregory, avant que la directrice de l’Académie ne lui dise qu’il a été incroyable.

Pour terminer, Krystel Mongeau a brillamment chanté «Never Enough». «Ma belle Krystel d'amour, te souviens-tu quand tu es arrivé ici, tu as dit que tu voulais te découvrir comme artiste, lui a rappelé Guylaine Tremblay. Tu l'as découvert de façon grandiose et tu l'as fait découvrir à tout le monde. Je suis éblouie par ton parcours et ton talent.»

Numéro soul

Corneille a amené ses musiciens et ses choristes pour un numéro endiablé qui a mis du soleil dans le studio. Avec les Académiciens, il a repris plusieurs de ses chansons comme «Parce qu’on vient de loin», «Avec classe», ou encore «Nouveau monde». Sur la chanson «Encre rose», on a eu la surprise de voir arriver Dashny, Académicien de la saison précédente qui a enregistré ce duo avec Corneille. Un élégant numéro qui célébrait les vingt ans de carrière du chanteur.

Du bon rock

Pour célébrer les trente ans de son album «Animal», France D’Amour était heureuse de pouvoir partager la scène avec les Académiciens, elle qui avait été invitée à la toute première saison de l’émission en 2002.

Elle a notamment repris «Animal», «Vivante», «Laisse-moi la chance», sans oublier son grand succès «Je n’irais pas ailleurs». Olivier et Camélia se sont particulièrement démarqués durant ce numéro où les guitares électriques se sont laissées aller à pleine puissance.

Animateur et chanteur

Marc Dupré avait une surprise pour les Académiciens, il a écrit une chanson en pensant à eux, dont le titre est «La famille». Un très beau texte dans lequel il raconte son attachement pour eux. Ils ont ensuite égrené ensemble les grands succès de l’animateur-chanteur, de «Là dans ma tête» à «Si pour te plaire», en passant par «Entre deux mondes» et «Tout l’amour qu’on donne».

En guise de cadeau, Marc Dupré a invité les Académiciens à venir chanter avec lui, le 11 juin à la Place des Arts, à Montréal, et le 18 juin prochain, au Centre Vidéotron.

Demi-finale

La directrice de l’Académie a indiqué le processus qui va mener jusqu’à la finale. Les quatre Académiciens encore en lice devront tous chanter lors de la demi-finale, dimanche prochain. Les votes du public serviront à désigner le premier finaliste, alors que les profs choisiront le second finaliste en vue de l’ultime Variété. Une première dans l’histoire de «Star Académie», car le public a toujours désigné les deux finalistes.

Retour à l’Académie

Revenir sur le plateau de «Star Académie» était un moment particulier pour les quatre chanteuses qui ont participé à la demande spéciale sur les chansons de Céline Dion.

«J’étais en danger lors du premier gala en 2002, a raconté Mélissa Bédard. Je ne savais même pas si j’allais entrer à l’Académie. Quand René Angélil a ouvert l’enveloppe et dit mon nom, c’était la réalisation de beaucoup de choses pour moi.» Brigitte Boisjoli a le souvenir d’avoir eu l’honneur de chanter «My heart Will Go On» avec Céline Dion. «Je devais chanter autre chose au départ, mais durant les répétitions, l’autre chanteur avait de la misère. La veille au soir, René Angélil nous a fait venir dans son bureau et m’a proposé de le remplacer, le lendemain. Je ne pouvais pas refuser.»

Claude Léveillée a beaucoup impressionné Véronique Claveau, en 2004. «J’ai pu chanter «Frédéric» avec lui, et il est tombé malade quelques mois plus tard. J’ai fait partie de ses dernières prestations publiques. Il était tellement touchant et rassurant à la fois.» Enfin, Annie Villeneuve se souvient surtout de la préparation. «le moment où on découvrait ce qu’on allait chanter, avec qui, toutes les surprises, c’est ce dont je me souviens le plus. Les heures de répétition au studio, je vivais pour ça. Je trippais, j’adorais monter le show.»

Apprentissages des délogés

Les Académiciens ont beaucoup appris au cours des dernières semaines à l’Académie. Julien Charbonneau se félicite d’avoir appris à pleinement s’assumer. «J’ai appris à apprivoiser ça depuis le début de la saison. J’étais loin d’être quelqu’un de timide ou gêné, mais j’ai appris à assumer mes choix, mes paroles, mes messages ou même mes vêtements. C’est un énorme et un bel enseignement que j’ai acquis durant cette expérience.» Pour Sarah-Maude, l’aventure «Star Académie» aura été d’une richesse incroyable. «Je me suis prouvé à moi-même que j’avais toutes les capacités de me réaliser dans le milieu de la musique, il faut vraiment que je me fasse beaucoup plus confiance. Mais le plus bel enseignement va certainement d’être plus indulgente et bienveillante envers moi-même. Il faut que j’apprenne à être plus douce et à me pardonner davantage.»

Ils poursuivent l’aventure

Olivier Bergeron, 20 ans, Kedgwick (N.-B.)

Camélia Zaki, 17 ans, Sherbrooke

Sauvé par le public

Eloi Cummings, 16 ans, Îles-de-la-Madeleine

Sauvé par les profs

Krystel Mongeau, 25 ans, Sherbrooke

La quotidienne de «Star Académie» est présentée, du lundi au jeudi, à 19 h 30, à TVA.