Suis-je trop sévère?

Je suis une femme de 58 ans dont les deux enfants sont désormais autonomes et je vis seule avec leur père (de quinze ans mon aîné) depuis leur départ. J’avoue avoir traversé une ménopause difficile, que mon conjoint a vécue tout aussi difficilement à cause de mes fréquentes sautes d’humeur, mais pendant laquelle il a été d’un soutien exemplaire.

La période pandémique que nous avons traversée en autarcie lui et moi m’a fait réaliser à quel point il avait vieilli depuis qu’il a pris sa retraite. Et je le constate encore plus maintenant que je suis retournée au travail en présentiel. J’ai hâte de quitter la maison le matin pour me retrouver parmi du monde qui vibre, et pas juste avec un vieux mononcle écrasé devant la télé à regarder les Olympiques, ou plongé dans des revues scientifiques qu’il a toujours envie de me résumer à mon retour le soir, alors qu’il devrait très bien savoir que ça ne m’intéresse pas.

Je ne me reconnais plus, tant ma vie de femme mariée me semble terne et sans saveur. Je rentre chaque soir chez moi comme on entre prison. Je passe mes soirées auprès de quelqu’un qui ne m’intéresse plus, ni physiquement ni autrement. J’en suis même à me demander certains jours comment j’ai pu aimer cet homme et faire des enfants avec lui.

Comme je ne peux pas parler de ça avec mes enfants, car il s’agit de leur père, que je ne peux pas plus en parler avec mes amies qui toutes connaissent mon mari et l’apprécient, je viens vers vous pour savoir si ce qui m’arrive, ça s’appelle le démon du midi, ou si je suis virée sur le top, comme on disait dans le temps, pour cause de pandémie. Mais une chose est certaine, il faut que je fasse de quoi pour donner un swing à ma vie si je ne veux pas continuer de m’éteindre à petit feu auprès d’un homme qui ne m’attire plus !

Gigi

Je ne peux pas répondre à votre question, car je ne vous connais pas. Pas plus que je ne connais votre situation de couple dans son entièreté. Mais une chose est certaine, vous êtes à un tournant important de votre évolution et vous devriez réfléchir longuement et profondément avant de poser quelque geste que ce soit.

Comme votre tourment intérieur concerne votre homme autant que vous-même, et comme il a été d’un soutien indéfectible durant votre ménopause, un signe qu’il est sensible à vos états d’âme et patient devant l’adversité, que diriez-vous de procéder à cette introspection avec lui ? Ça ne serait que justice à son endroit.

Ça vous permettrait de faire le point sur votre vie individuelle en même temps que sur celle commune, de mettre le doigt sur les irritants comme sur les bons côtés de part et d’autre, et peut-être de repenser à une manière différente de vivre votre quotidien pour retrouver votre complicité d’avant. Tenez-moi au courant de la suite, ça m’intéresse.