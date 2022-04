Tournoi des Maîtres : Scottie Scheffler persiste et signe

L’Américain Scottie Scheffler a fait fi de la pression et a maintenu le cap pour remporter le Tournoi des Maîtres, dimanche à Augusta en Géorgie.

• À lire aussi: Tiger chute au classement à Augusta

En tête après trois rondes, le numéro 1 mondial a remis une carte de 71 (-1) lors de son dernier tour de piste. Son cumulatif de 278 (-10) lui a permis de mettre la main sur son premier sacre majeur et sa quatrième victoire sur le circuit de la PGA. Le nouveau détenteur d’un veston vert touchera également la bourse de 2,7 millions $ remise au vainqueur de ce tournoi du Grand Chelem.

C’est le Nord-Irlandais Rory McIlroy qui a pris le deuxième rang de la compétition, à trois frappes du gagnant. Lors de la quatrième ronde, ce dernier a joué 64 (-8), fait un bond de sept places au classement et ainsi gagné une bourse de 1,62 million $. L’athlète de 32 ans a conclu sa semaine de boulot avec un coup d’éclat au 18e fanion. Il a frappé la balle d’une trappe de sable et celle-ci a fini sa course dans la coupe. Il a donc obtenu son sixième oiselet de la journée. Il a aussi réalisé un aigle au 13e trou et n’a jamais fauté.

En deuxième position avant le début des hostilités de la dernière journée, Cameron Smith s’est sorti de la course en envoyant sa balle dans l’eau sur la normale trois du 12e fanion. Il a commis un triple boguey sur ce trou. L’Australien a terminé l’événement avec une ronde de 73 (+1) et a fini à égalité avec l’Irlandais Shane Lowry au quatrième rang.

Le Canadien Corey Conners a remis une carte de 70 (-2) et complété sa semaine avec un cumulatif de 285 (-3). Il a pris le sixième rang, en compagnie de l’Américain Will Zalatoris.

Tiger Woods va jusqu’au bout

De son côté, Tiger Woods a signé une deuxième carte consécutive de 78 (+6) en conclusion de la prestigieuse compétition.

L’ancien numéro 1 mondial a notamment commis un double boguey au 17e trou et trois bogueys consécutifs du quatrième au sixième fanion. Il a donc eu besoin de 301 coups (+13) pour parcourir quatre fois les allées du club de golf Augusta National.

Champion à cinq reprises au «Masters», Woods en était à un premier tournoi officiel depuis le Tournoi des Maîtres de 2020.

S’il doit ainsi attendre avant de signer un 83e titre en carrière, il a toutefois fait preuve d’une résilience à toute épreuve en se qualifiant pour les rondes finales, un peu plus d’un an après une violente embardée en voiture qui a bien failli lui coûter une jambe.

«C’était un sentiment incroyable de ressentir le soutien des gens, a dit Woods au micro du réseau CBS après la conclusion de sa ronde. Je ne jouais pas mon meilleur golf, mais les encouragements que j’ai reçus étaient grandement appréciés.»

«C’est difficile de mettre des mots sur ce que je ressens. Considérant où j’en étais il y a un peu plus d’un an et ce que l’avenir me réservait à ce moment-là, c’est incroyable d’être ici et d’avoir été en mesure de jouer les quatre rondes.»

«Il y a un mois, je ne savais même pas si j’allais être en mesure de faire ça, a-t-il ajouté. Je pense que c’était positif. J’ai encore du travail devant moi et j’ai hâte de le faire.»

En entrevue avec Sky Sports, Woods a par ailleurs indiqué qu’il allait disputer l’Omnium britannique de golf, un autre Grand Chelem, en juillet prochain.