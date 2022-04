Un duel Raptors-76ers au premier tour

Les Raptors de Toronto ont plié l’échine à leur dernier match de la saison régulière, dimanche, officialisant du même coup leur confrontation de premier tour éliminatoire contre les 76ers de Philadelphie.

La formation torontoise a baissé pavillon 105 à 94 face aux Knicks de New York au Madison Square Garden. Elle termine ainsi la campagne au cinquième rang de l’Association de l’Est, en vertu d’un dossier de 48-34.

Les 76ers (51-31) tenteront de venger la défaite crève-cœur qu’ils avaient subie en demi-finale de conférence en 2019. Kawhi Leonard avait alors mis fin au débat avec son emblématique «buzzer-beater», avant de mener les Raptors vers le championnat de la NBA.

Dans le duel du jour, les Knicks ont surpris l’équipe de la Ville Reine grâce au brio d’Obi Toppin et Immanuel Quickley. Ce dernier a épaté la galerie avec un triple-double de 34 points, 12 passes décisives et 10 rebonds. Quant à lui, Toppin a été le joueur le plus productif sur le parquet avec 42 points, en plus d’avoir aussi amassé 10 rebonds.

Les Raptors ont peiné en ouverture et en clôture de match, accordant respectivement neuf et 10 points de plus que leurs adversaires aux premier et quatrième quarts.

Alors que Pascal Siakam et Fred VanVleet profitaient d’une journée de repos, le Québécois Chris Boucher a pris les choses en main. Il a mené son équipe avec 21 points et sept rebonds.

Son compatriote montréalais Khem Birch a pour sa part récolté quatre points et cinq rebonds en 19 minutes de jeu.

Les mini-séries de la NBA se dérouleront du 12 au 15 avril, tandis que les séries éliminatoires débuteront un jour plus tard.