Un succès digne des meilleures années

Le Salon international du livre de Québec a accueilli un nombre de visiteurs similaire à celui « des meilleures années », malgré les craintes que la sixième vague n’y réduise l’achalandage.

L’événement a accueilli environ 70 000 personnes au Centre des congrès de mercredi à dimanche. Selon son directeur général, Daniel Gélinas, ce nombre équivaut à l’achalandage de 2019.

Photo Marie-Pier Roy Daniel Gélinas, Directeur général

« Malgré nos attentes qui étaient à nulle part, nous sommes totalement renversés du succès du Salon. On est presque au-delà des meilleures années », souligne-t-il.

Durant les deux dernières années, l’équipe avait fait face à l’annulation de l’événement en raison de la pandémie.

Rencontres littéraires

L’auteur de romans d’horreur Patrick Senécal s’est dit très émotif de retrouver ses lecteurs lors des séances de dédicaces.

« Ça fait deux salons qu’on fait [depuis la pandémie] et les lecteurs sont tellement contents. Pas juste [de voir les auteurs], mais de voir du monde », indique-t-il.

De son côté, Daniel Gélinas remarque que le « naturel des dédicaces » s’est replacé.

« Les bouchées doubles »

Cette fois-ci, la sixième vague et les délais de livraison des distributeurs inquiétaient l’administration, qui a eu peur de revivre le même scénario.

« Imaginez, tout est prêt et soudainement il n’y en a pas. Cette année, l’équipe a mis les bouchées doubles en très peu de temps – deux mois au lieu de plusieurs – avec une part de risque », explique John Porter, président du conseil d’administration.

Les groupes scolaires n’ont pas manqué à l’appel avec la visite de près de 15 000 élèves sur trois jours.

« Les écoles avaient réservé à l’automne et on s’est dit qu’avec la COVID ils ne reviendraient pas. Mais on a eu le même nombre d’écoliers que dans les autres années », ajoute M. Gélinas.

Seuls une vingtaine d’auteurs sur les 1000 présents à l’événement ont annulé leur présence.

La maison d’édition Alire se dit satisfaite des ventes lors de l’événement, qui s’apparentent à celles des éditions prépandémie.

Nouvelle formule

Réduire le nombre de kiosques n’était pas au menu de cette édition. La configuration a été plutôt modifiée pour y limiter les attroupements.

Les allées ont été élargies pour permettre une circulation fluide. Et de nouveaux kiosques uniformisés laissaient beaucoup d’espace pour circuler, malgré les heures de pointe où l’achalandage était bien présent.

Si les espaces d’animation étaient limités cette année, la nouveauté « Auteur.e Studio » a permis au public d’observer les performances d’artistes tels que Fred Pellerin et David Goudreault.

« Beaucoup d’éléments d’innovation qui avaient été préparés l’année dernière et celle d’avant ont été au rendez-vous », continue M. Porter.