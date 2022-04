Une famille secrète de Poutine en Suisse?

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont annoncé des sanctions, notamment des interdictions de voyager et des gels d'avoirs, contre deux des filles de Poutine, Maria Vorontsova et Katerina Poutina, issues de son premier mariage. Elles sont à l’emploi de l'État russe. Mais il aurait aussi d’autres enfants...en Suisse.

Un épais voile de secret enveloppe ses liens familiaux et ses liaisons amoureuses.

En 2002 des médias russes ont allégué que Poutine avait utilisé son influence pour s’assurer que Oxana Fedorova obtienne le titre de Miss Univers. Le concours appartenait alors à Donald Trump. L’année précédente, lorsqu’elle avait remporté le titre de Miss Russie, des médias suggéraient déjà que Poutine était intervenu pour assurer sa victoire.

En 2013, Poutine a annoncé qu'il divorçait de sa femme, Lioudmila Shkrebneva, avec qui il était marié depuis 30 ans. On a dit que la rupture s’expliquait par sa maîtresse Alina Kabaeva, l'une des femmes les plus décorées de l'histoire de la gymnastique rythmique : deux médailles olympiques et 14 médailles aux championnats du monde.

REUTERS/Yves Herman

Après Lioudmila et Oxana, Alina

Des rumeurs ont commencé à la lier à Poutine, de 30 ans son aîné, lorsqu'elle était députée de son parti à la Douma en 2008. Pendant quelques années à partir de 2014, Kabaeva fut la présidente du conseil d'administration du groupe médiatique national au salaire de 10,5 millions de dollars par année. Sa mère reçut un appartement de luxe de Gazprom, une société d'État russe. Le leader de l’opposition emprisonné, Alexis Navalny, soutient que Poutine a épousé l'ancienne gymnaste olympique lors d'une cérémonie secrète.

Contrairement à d’autres membres du cercle restreint de Poutine, Alina Kabaeva n'a pas été sanctionnée. Elle vivrait en Suisse avec 4 des enfants de Poutine depuis 2019, année où elle a été vue pour la dernière fois en Russie. Le couple aurait des jumelles, qui seraient nées près de Lugano en février 2015, et deux fils également nés en Suisse.

Le Conseil fédéral suisse a gelé les avoirs d'une liste d'individus dans l’entourage de Poutine. Mais pas de Alina Kabaeva et les 4 enfants de Poutine qui détiennent tous des passeports suisses.

Une enquête suisse sur les Poutine

Le site de lancement de pétition Change.org qui regroupe plus de trois cents millions d'utilisateurs en a mis une en ligne qui réclame que Alina Kabaeva soit expulsée de Suisse. Avec 73 356 signatures, elle approche les 75 000 qui en feront l’une des plus signées sur Change.org!

La pétition mise en ligne par des Russes, des Ukrainiens et des Biélorussioiens demande aux autorités helvétiques une enquête sur son obtention de la citoyenneté suisse et sur les raisons pour lesquelles elle ne fait pas l’objet de sanctions.

La Suisse devrait aussi s’intéresser, selon eux, aux origines des fonds utilisés pour l'achat de sa somptueuse résidence dans ce pays. Les auteurs de la pétition terminent leur texte par une en exhortation à la Suisse : « Réunissez Eva Braun avec son Führer!»