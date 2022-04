Une grande amitié réunie au Quat’Sous

L’autrice Fanny Britt et la metteuse en scène Alexia Bürger ont puisé dans leur amitié entamée lorsqu’elles avaient 10 ans et dans le film Stand by Me, qu’elles ont regardé des « centaines de fois », pour créer la pièce Toutes choses.

Présentée au Théâtre de Quat’Sous, cette production est l’aboutissement d’un coup de cœur survenu il y a plus de 30 ans lors d’une classe verte de l’école primaire montréalaise Face.

« On ne s’est jamais perdu de vue, malgré les aléas de la vie, explique Alexia Bürger en entrevue téléphonique. On a traversé tellement de moments ensemble. Fanny, c’est comme une sœur choisie. C’est très rare. C’est un cadeau de la vie. »

C’est Fanny Britt qui a lancé l’idée de faire une pièce sur leur relation. « Elle a eu cet instinct de vouloir écrire sur notre amitié. C’est Fanny qui l’a mis sur papier. Mais on avait envie de travailler ensemble sur un projet personnel. »

Elle souligne qu’il s’agit d’une première professionnelle pour ces deux dramaturges. « On avait travaillé sur Lysis [œuvre qu’elles ont coécrite et qui a été annulée en janvier au TNM en raison de la pandémie], mais c’est la première fois que je monte officiellement un spectacle de Fanny. »

« On s’est suivie professionnellement tout au long de notre vie, poursuit-elle. Avec le recul, on voit que le théâtre a toujours été là. En secondaire 5, on a monté une pièce d’Arthur Miller. On s’était fait exempter de notre cours de chimie pour la faire ! »

Un drôle de titre

La pièce aurait pu s’appeler Compte sur moi qui est le titre français du long métrage Stand by Me. Mais face à des questions de droit d’auteur qui auraient pu être litigieuses, les créatrices ont opté pour Toutes choses. Cette locution est la réponse donnée par Gaius Blossius au sujet de ce qu’il aurait été prêt à faire pour son grand ami Tiberius Gracchus au IIe siècle av. J.-C. Cette anecdote a été rayée du spectacle, mais la référence dans le titre est restée.

La pièce présente deux femmes, une rousse et une brune, comme les deux idéatrices. « Elles sont inspirées de notre amitié, mais Fanny se permet des écarts, soutient la metteuse en scène. Je ne me reconnais pas entièrement dans ce personnage de brune. C’est romancé. »

Elle spécifie qu’elles sont « magnifiquement interprétées » par les comédiennes Sophie Cadieux et Kathleen Fortin, qui seront seules sur les planches.

La pièce se décline en tableaux qui évoquent la trame de Stand by Me, qui raconte le périple de jeunes adolescents qui partent à la recherche d’un cadavre.

« C’est un spectacle éclaté dans sa forme, mais facile à suivre, dit Alexia Bürger. Ce sont des allers-retours entre l’histoire des deux femmes et la quête des ados du film dans leur désir de retrouver ce mort. »

L’intensité de cette relation entre les deux protagonistes est évidemment au cœur de cette proposition. « L’idée de la disparition d’un ami si proche, c’est comme perdre un bout de sa propre histoire, mentionne-t-elle. L’amitié devient presque plus forte que des liens familiaux parce qu’on partage ce monde entre l’enfance et l’âge adulte. »

Dans la vie réelle, travailler ensemble n’a certainement pas affecté leur camaraderie. « C’est louche, mais on est presque toujours d’accord ! On est très différente, mais on a un cerveau bicéphale, précise Alexia Bürger. On se connaît depuis tellement longtemps que l’on complète nos phrases. »

Toutes choses est présentée au Théâtre de Quat’Sous du 19 avril au 14 mai.