Une nouvelle aventure pour Alex Lifeson

Guitariste de la formation Rush depuis les débuts, Alex Lifeson est clair. Envy of None n’est pas sa nouvelle formation. Il s’agit d’un projet entre quatre musiciens et qui n’est pas destiné à faire le tour du monde.

« J’ai fait partie d’un seul et unique groupe dans ma vie. Envy of None est un projet excitant pour tout le monde. On a du plaisir à le faire, mais on n’a pas de plans pour partir en tournée et faire d’autres albums. J’ai fait ça durant 45 ans et je n’ai pas de plan de partir sur la route à nouveau », a-t-il affirmé lors d’un entretien.

Alex Lifeson, le bassiste Andy Curran de la formation Coney Hatch, la chanteuse Maiah Wynne et le réalisateur et ingénieur Alfio Annibalini ont lancé vendredi le fruit de leur travail. Un opus qui porte le nom de ce projet intitulé Envy of None.

Précisons-le tout de suite, les 11 chansons de cet album sont très éloignées de celles de Rush. Le quatuor jongle avec le rock alternatif, expérimental et des sonorités de synthétiseurs.

« J’aurais tendance à qualifier notre musique de cinématographique. Ces chansons sont très visuelles et pourraient être des trames sonores de films. Il y a des éléments pop, psychédéliques, industriels et même country. Il y a énormément de saveurs sur cet album », a indiqué le guitariste de 68 ans.

Envy of None a commencé à prendre forme il y a cinq ans, lorsque Andy Curran a contacté Alex Lifeson pour lui proposer d’ajouter des sonorités de guitare sur des choses qu’il avait travaillées.

Alex Lifeson a accepté et Envy of None s’est concrétisé, quelques années plus tard, avec l’arrivée de la chanteuse Maiah Wynne, une musicienne et actrice établie en Oregon.

« Sa voix a comme cristallisé le tout. C’est devenu quelque chose de plus sérieux. Maiah a 25 ans, mais elle en avait 20 ans à ce moment. Elle a une façon de travailler incroyablement mature. Elle est très inspirante et elle est devenue une partenaire d’écriture » a relaté le guitariste.

Manipulations sonores

Alex Lifeson a essayé de créer des sonorités qui ne ressemblaient pas à des guitares.

« J’ai pensé en termes de sonorités de claviers. J’ai fait jouer des trucs à l’envers et manipulé des sons. Sur Dumb, par exemple, il y a plein de guitares, mais c’est comme s’il n’y en avait pas », a-t-il expliqué.

Et si le succès était au rendez-vous, est-ce que Envy of None pourrait aller au-delà d’un premier opus ? Lifeson ne ferme pas totalement la porte.

« On continue d’écrire, on partage des idées et on va voir où ça va nous mener. », a-t-il fait savoir.

Concernant d’éventuels spectacles, le guitariste croit que la musique cinématographique d’Envy of None sonnerait bien dans des petits théâtres et enrobée d’éclairages appropriés.

« On va voir ce qui va arriver et si ça se passe très bien, on va peut-être créer quelque chose et faire quelques apparitions », a-t-il avancé.

Alex Lifeson est catégorique. Rush est bel et bien terminé et ne reprendra pas forme avec un nouveau batteur.

« Il n’y aura pas une prochaine tournée de Rush ou de nouvel album. Geddy et moi, on va peut-être, un jour, faire quelque chose. Peut-être pas. On ne connaît pas l’avenir. Nous sommes des amis, on se parle régulièrement et on a aussi d’autres intérêts dans la vie. Rush a pris fin avec le décès de Neil », a confirmé le guitariste qui s’est découvert une passion pour le golf.