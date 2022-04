Victoire du CF Montréal contre les Red Bulls: c’est de bon augure pour la suite

NEWARK | La bonne nouvelle, c’est que le CF Montréal a été en mesure de remporter un match contre l’une des meilleures équipes de la MLS en battant les Red Bulls de New York 2 à 1, samedi.

L’autre bonne nouvelle, c’est que, malgré une première demie plutôt difficile, l’équipe a été en mesure de revenir au score pour l’emporter.

On dit souvent que les bonnes équipes trouvent des façons de gagner même quand elles ne jouent pas bien.

On va se garder une petite gêne, mais le CF Montréal vient tout de même d’aligner deux victoires et trois matchs sans défaite. Et tout ça sur des gazons adverses.

C’est donc de bon augure pour la rentrée au Stade Saputo contre les Whitecaps de Vancouver, samedi prochain.

Difficile

La victoire est venue un peu maquiller une première demie qui a été plutôt difficile et dans laquelle l’équipe n’a pris vie que dans le dernier quart d’heure, réussissant enfin à se soustraire à la pression adverse.

Dans la première demi-heure, on a vu beaucoup de désorganisation défensive, beaucoup de déchets techniques et des pertes de ballon qui ont donné des occasions aux Taureaux.

Processus

Les Montréalais n’étaient vraiment pas à point sur le plan défensif, face à une équipe qui privilégie la contre-attaque et qui aime presser très haut sur le terrain.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que le CF Montréal en arrache contre la pression forte. On l’a vu notamment en Ligue des champions, contre les clubs mexicains qui affectionnent ce style de jeu.

Mine de rien, l’équipe remonte tranquillement la pente, même si on est encore bien loin de la perfection.

« Je ne crois pas à la chance. Ce qui est arrivé aujourd’hui [samedi] est une conséquence de l’attitude positive qui règne dans l’équipe. Les joueurs croient au projet et au style de jeu », a avancé Wilfried Nancy après le match.

L’entraîneur-chef estime que son équipe n’a pas toujours eu les résultats qu’elle méritait depuis le début de la saison.

« C’est une question de processus. Vous m’avez beaucoup entendu dire que dans les premiers matchs, les résultats n’étaient pas là, mais que les joueurs faisaient ce qu’on voulait les voir faire. Maintenant on commence à avoir des résultats. »

Les propos de Wilfried Nancy ont trouvé écho chez Joel Waterman, qui a été l’un des bons joueurs de l’équipe contre les Red Bulls.

« Je crois que nous n’avons pas encore commencé notre meilleur football. Nous allons continuer de grandir et de bâtir sur nos prestations. Nous avons un potentiel élevé à mon avis. »

Et ce potentiel commence à se révéler tranquillement avec ces trois matchs d’affilée sans défaite et à l’étranger.

C’est une preuve du bon état d’esprit qui règne au sein de l’équipe, croit Rudy Camacho.

« On a mal commencé la saison, en plus les matchs à l’extérieur n’étaient pas faciles. Ce sont des matchs qu’on a mal commencés et sans caractère on ne serait pas revenus. »

Camacho a rappelé que c’était un objectif de l’équipe de mieux jouer en déplacement. Celle-ci n’a remporté que trois matchs à l’extérieur en 2021 (3-8-6).

« On avait du mal l’année dernière à gagner sur la route. C’est le but cette année de gagner plus de matchs à l’extérieur ».