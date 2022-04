Bâtissons des ponts entre les cultures

Au premier coup d’œil, je ne semble pas venir du Québec. Pourtant, je suis né ici. Il y a de ça 30 ans, mes parents décidèrent de s’installer au Québec comme tant d’autres personnes, à la recherche d’opportunité, de liberté et de stabilité.

Les crises migratoires, l'ouverture des marchés et des zones commerciales, les guerres, tous ces mouvements humains ont créé dans les dernières décennies une nouvelle société civile québécoise issue du mélange des cultures.

Votre opinion

nous intéresse. Vous avez une opinion à partager ? Un texte entre 300 et 600 mots que vous aimeriez nous soumettre ? En savoir plus

Ces personnes, je les nomme ici « individus traits d'union ». Ces personnes qui comme moi, ont un pied ici et ailleurs. Qui parlent une langue à la maison et une autre à l’école. Ces individus qui sont définis selon l'orthographe de la langue française à l’aide de trait d’union.

Cette pluralité culturelle souvent vectrice de tourments identitaires chez ces individus pourrait-elle être un vecteur de changement positif dans notre société de plus en plus polarisée plutôt qu’une source de division?

Je pense qu’il est pertinent d’y réfléchir de plus près, car ces individus traits d’union jouent un rôle déterminant dans la création de ponts entre les pôles de pensée qui s’opposent et, qui nous empêche collectivement d’avancer et de s’épanouir dans la diversité.

Lot de remises en question

Être culturellement défini à l’aide d’un trait d’union amène son lot de questionnements et de remises en question. D’où est-ce que je viens ? À quelle culture est-ce que je me rattache ? Est-ce que je peux être Québécois et Haïtien à la fois ?

Nombreux sont ceux et celles qui à un moment ou un autre de leur vie, face à ces questions identitaires, se heurtent à un mur et se retrouvent paralysés, perdus. Dans leur pays d’origine, ils sont considérés comme des touristes, et dans leur pays de résidence, comme étrangers.

Leur donner une voix

Pour pousser l’analogie du trait d’union plus loin, pourquoi construire des murs alors qu’on pourrait bâtir des ponts entre les cultures ?

Cette hybridité entraîne une compréhension accrue des différences et une façon de voir qui puise sa richesse dans cette dichotomie identitaire. Si émancipées, ces personnes peuvent être un vecteur de changement positif que ce soit par leur vécu, leur expérience personnelle, mais aussi par leur volonté de voir fleurir la diversité.

Tel un traducteur permettant de transmettre de l’information entre deux entités distinctes à des fins de bonne communication, ces individus trait d’union peuvent en outre instaurer un discours pacifique et explicatif entre les différents pôles de confrontation dans notre société. Leur compréhension de la réalité d’une culture et d’une autre permettrait de mieux prévenir et atténuer les problématiques sociales liées à l’immigration.

Inclure et donner une voix ces québécois trait d’union pourrait apporter des solutions aux problématiques d’inégalités, de racisme systémique et d’inefficacité de l’aide internationale. Ils représentent une mine d’or et possiblement l’une des solutions principales pour une communauté plus harmonieuse et pour construire la société de demain : diverse, moderne et ouverte.

Réda Rouabhia

Candidat à la Maitrise en Affaires Publiques et Internationales à l’Université de Montréal