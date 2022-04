Un spectacle terne

La LNH ne présentait qu’un seul match, hier soir. Et souhaitons qu’elle ne compte pas sur celui-ci pour attirer de nouveaux amateurs.

Sur la glace du Centre Bell, les Jets et le Canadien se sont livré une confrontation des plus décousues.

L’organisation montréalaise avait choisi, en guise de thématique de la soirée, de célébrer les années 1980. Disons qu’on aurait pris un peu plus de Dale Hawerchuk, de Thomas Steen ou de Mats Naslund.

Non, les spectateurs n’ont pas eu un grand spectacle à se mettre sous la dent, si ce n’est des brillants arrêts de Samuel Montembeault. À sa deuxième présence en trois jours devant le filet du Tricolore, le Québécois a multiplié les déplacements latéraux pour priver ses rivaux de buts certains. Pierre-Luc Dubois, Paul Stastny (à deux occasions) et Nikolaj Ehlers ont goûté à sa médecine.

Il ne manquait qu’un arrêt avec les deux jambières parallèles à la glace pour croire à un retour de Richard Sévigny... avec un demi-pied de plus.

Néanmoins, ce ne fut pas suffisant pour empêcher les Jets de quitter la métropole avec une victoire de 4 à 2.

Un 100e pour Anderson

En attaque, Cole Caufield cherchait à toucher la cible dans un cinquième match de suite. Il n’y est pas parvenu. Toutefois, le retour de Josh Anderson à la gauche de Nick Suzuki et lui, à compter de la mi-match, a rapporté.

Le gros ailier droit a touché la cible pour la 100e fois de sa carrière en faisant dévier une frappe de Jeff Petry. Un but qui créait l’égalité 2 à 2.

AFP

Joel Armia avait ouvert la marque dans la première minute de la deuxième période.

+ S Montembeault Il a grandement mérité la deuxième étoile qui lui a été attribuée Sans ses 31 arrêts, dont 15 en 2e période, lissue du match aurait été connue beaucoup plus tôt - Ryan Poehling Il était de retour dans la formation, mais fut encore une fois invisible Cest à se demander sil ne traîne pas encore, en partie, la blessure qui lui a fait rater neuf matchs le mois dernier 4 2 Première période Aucun but Punitions: Byron (Mon) 6:57 Deuxième période 1-MON: Joel Armia (6) (Dvorak, Savard)0:29

2-WPG: Morgan Barron (1) (Ehlers, Samberg)1:46

3-WPG: Paul Stastny (20) (Barron, Samberg)4:00 Punitions: Dubois (Wpg) 17:35 Troisième période 4-MON: Josh Anderson (18) (Petry, Suzuki)6:19

5-WPG: Evgeny Svechnikov (7) (Connor, Dubois)11:01

6-WPG: Adam Lowry (12) (Sanford, Morrissey)18:31 Punitions: aucune Tirs au but WINNIPEG 9 - 17 - 9 - 35MONTRÉAL 6 - 12 - 7 - 25 Gardiens: WPG: Connor Hellebuyck (G, 27-25-10) MON: Samuel Montembeault (P, 7-15-6) Avantages numériques: WPG: 0 en 1, MON: 0 en 1 Arbitres: Marc Joannette, Garrett Rank Juges de lignes: Matt MacPherson, Shandor Alphonso ASSISTANCE: 20 728 Nikolaj Ehlers ★ Samuel Montembeault ★★ Morgan Barron ★★★

Ce qu’on a remarqué...

Le frère de Justin s’amuse

Blessé au bas du corps, Justin Barron a raté ce qui aurait été son premier rendez-vous avec son frère dans la LNH. Morgan, de trois ans l’aîné du défenseur du Canadien, n’a pas fait de cas de l’absence de Justin. En marquant un but et récoltant une passe, il a doublé sa production dans la LNH. Il avait marqué son premier but, dans l’uniforme des Rangers, le 5 mai 2021.

Harris plaît à la foule

Encore une fois, Jordan Harris a démontré qu’il possédait certaines habiletés offensives. À quelques occasions, le jeune défenseur a appuyé l’attaque, parfois en transportant lui-même la rondelle de son territoire à celui de l’adversaire. En première période, il a orchestré une attaque en déjouant, tour à tour, Paul Stastny et Neal Pionk. Au grand plaisir des spectateurs présents au Centre Bell. Utilisé avec Corey Schueneman, il a complété la soirée avec un temps de jeu de 16 min 39 s.

Une force tranquille

Lors du premier affrontement de la saison entre les deux formations, Pierre-Luc Dubois, Kyle Connor et Mark Scheifele avaient mené l’attaque des Jets avec une récolte de trois points chacun. Hier, ils ont été plus discrets... en apparence. Blessé dimanche soir, Scheifele n’a pas pris part à la rencontre. Quant à Dubois et à Connor, ils ont été limités à cinq tirs. Toutefois, ça ne les a pas empêchés de préparer le but gagnant d’Evgeny Svechnikov. Sans compter que Dubois s’est fait voler un but par Samuel Montembeault en deuxième période.