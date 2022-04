COVID-19: 4e dose disponible pour les 60 ans et plus

C’est au tour des Québécois de 60 ans et plus de prendre rendez-vous sur Clic Santé afin d'obtenir leur 2e dose de rappel du vaccin contre la COVID.

• À lire aussi - Sixième vague: 90% du stock du médicament oral contre la COVID-19 inutilisé

Leur dernière dose de vaccin doit impérativement remonter à trois mois; l'intervalle obligatoire entre la 3e dose et la dose de rappel du sérum contre le coronavirus.

Clientèle cible

Le gouvernement cible les aînés de 60 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous qui habitent dans leur maison ou en loyer, les personnes immunodéprimées ou dialysées de 12 ans et plus au moment de la prise de rendez-vous qui optent pour leur 2e dose de rappel.

Les personnes qui résident dans un milieu de vie soit en CHSLD, dans une résidence privée pour aînés (RPA) ou dans une ressource intermédiaire et de type familial (RI-RTF) sont également concernées par ce rappel.

Aucune démarche n'est nécessaire de la part des personnes vivant en CHLSD, RPA et RI-RTF ou de leurs proches pour procéder à une prise de rendez-vous, indique le gouvernement. Des équipes mobiles se déplaceront vers ces milieux de vie.

La dose de rappel n'est pas obligatoire, elle est offerte aux clientèles ciblées qui le souhaitent.