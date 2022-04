Élections provinciales: le député libéral David Birnbaum ne se représentera pas

Le député libéral de D'Arcy-McGee, David Birnbaum, a annoncé lundi qu’il ne sera pas candidat aux élections provinciales à l’automne prochain.

• À lire aussi: Élection partielle: jour de vote dans Marie-Victorin

«Je vous annonce que je ne solliciterai pas un autre mandat aux électeurs et électrices de D'Arcy-McGee le 3 octobre 2022. C'est après une longue réflexion et avec beaucoup d'émotions que j'ai informé notre Cheffe de ma décision. La vie politique est à la fois fascinante, exigeante, valorisante et stimulante. Je n'ai jamais vécu autant de ces moments dans les 58 ans de vie qui ont précédé mes huit ans en tant que député libéral», a déclaré M. Birnbaum, par voie de communiqué.

La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, a tenu à souligner sa contribution politique: «Lors des huit dernières années, il a mis tout son cœur afin de défendre les intérêts des résidents de D'Arcy-McGee. David est un élu engagé dans sa communauté. (...) Il aura d'ailleurs grandement contribué aux débats en matière de santé mentale et pour l'aide médicale à mourir. En mon nom et pour l'ensemble de tes collègues, tu vas nous manquer».

Interrogé en septembre dernier à savoir s’il se représenterait lors du prochain scrutin, David Birnbaum avait pourtant indiqué que «c’était son plan».