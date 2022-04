[EN IMAGES] Importante collision impliquant un autobus à Sainte-Foy

Le Service de prévention contre les incendies de la Ville de Québec est présentement en intervention dans le secteur de Sainte-Foy, alors qu’une importante collision est survenue entre un autobus du Réseau de transport de la Capitale et trois autres véhicules.

L’événement s’est produit à l’intersection du Chemin Saint-Louis et de l’avenue Lavigerie vers 8h30, ce lundi matin.

Les circonstances de la collision sont, pour le moment, inconnues.

Il y avait quatre passagers dans le véhicule du RTC, lors de la collision, mais aucun n’a été blessé. Tous ont évacué d’eux-mêmes le véhicule.

Le conducteur a toutefois été pris en charge par les ambulanciers pour des blessures dont la nature n’est pas connue pour le moment. Il était conscient au moment de sa prise en charge, selon Alexandre Lajoie, porte-parole au SPCIQ.

Le chauffeur a toutefois dû attendre le délestage de l’électricité, avant d’être évacué de l’autobus, puisque des fils électriques étaient en contact avec le véhicule. Les passagers qui ont évacué seuls juste avant ont donc été chanceux de ne pas subir de blessures.

Selon les informations obtenues par le Journal, il est possible que le conducteur du RTC ait subi un malaise. L’information n’a pas été confirmée par M. Lajoie.

Les circonstances de l’accident sont sous enquête. L’autobus a effectué une course sur 200 mètres, avant d’arrêter. Trois véhicules, dont un camion-cube, ont été endommagés. Pour le moment, on ignore si c’est une collision entre l’autobus et ces véhicules qui ont causé l’accident, ou si c’est la perte de la maîtrise de l’autobus qui a endommagé ces autres véhicules.

L’endroit est à éviter. Des fils électriques ont été endommagés. Le SPCIQ précise toutefois que l’incident est sous contrôle.

