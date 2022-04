[EN IMAGES] Secteur du boulevard Laurier: des prétravaux majeurs d’un an pour le tramway

Des prétravaux majeurs auront lieu durant un an, en 2022 et 2023, dans le secteur du boulevard Laurier pour permettre une insertion harmonieuse du tramway de Québec à l’entrée ouest de la Ville.

• À lire aussi: Marchand «militera» pour qu'Ottawa confirme son financement du tramway

• À lire aussi: Marchand ne se fait pas d'attentes sur le 3e lien

La municipalité a dévoilé lundi après-midi un calendrier sommaire des prétravaux à venir. En attendant le «vrai» chantier qui doit débuter à l’été 2023, le but de ces prétravaux est de déplacer les conduites souterraines de façon à ce qu’elles ne se trouvent jamais sous les rails du tramway.

Illustration courtoisie, Ville de Québec

Illustration courtoisie, Ville de Québec

«Les travaux vont être longs. Ça va durer presque un an. Si on commence au mois de juin, ça veut dire qu’on va finir à la fin de l’hiver 2023», a expliqué un responsable du bureau de projet du tramway lors d’une rencontre d’information virtuelle.

Au cours des prochains mois, les travaux seront concentrés sur plusieurs rues perpendiculaires aux boulevards Laurier et Hochelaga, à Sainte-Foy. On tentera de lancer «de petits travaux» les uns après les autres. Le but avoué est d’éviter de «frustrer les automobilistes» qui tenteront d’éviter les écueils. L’idée est que les automobilistes, qui se retrouveront coincés à cause d’un chantier, ne subissent pas trop rapidement les inconvénients d’un autre chantier qui serait située à proximité.

Vous avez un scoop

à nous transmettre? Vous avez des informations à nous partager à propos de cette histoire? Vous avez un scoop qui pourrait intéresser nos lecteurs? Écrivez-nous à l'adresse

jdm-scoop@quebecormedia.com ou appelez-nous directement au

1 800-63SCOOP.

Même si la circulation automobile sera maintenue en tout temps, il faudra s’attendre à ce que certaines voies soient fermées au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Les bus du Réseau de transport de la Capitale (RTC) continueront de pouvoir circuler.

Sur les 108 arbres situés dans le secteur, quelque 36 seront coupés (dont 25 frênes qui étaient, de toute façon, voués à la disparition). La Ville a réitéré son engagement de planter 20 arbres pour chaque arbre coupé.

Un programme de compensation aux commerçants du secteur doit être élaboré par la municipalité en 2023, car les critères du programme actuel ne s’appliquent pas à eux.

Illustration courtoisie, Ville de Québec

Illustration courtoisie, Ville de Québec

Entre la mi-novembre et la fin décembre 2022, la Ville de Québec assure avoir pris soin de limiter la portée des travaux pour ne pas nuire aux activités des centres commerciaux lors de la période fort achalandée des Fêtes.

Circulation reconfigurée

Les travaux formels pour la construction du tramway doivent débuter à l’été 2023. La mise en service est prévue à la fin de l’été 2028.

Lorsque le tramway sera en fonction, le nombre de voies de circulation automobile sera de trois dans chaque direction sur le boulevard Laurier. Le nombre de traversées piétonnes sur Laurier va passer de huit à 12. Sur les images rendues publiques lundi, on promet «un boulevard verdi et animé» sur lequel divers aménagements pour les piétons et les cyclistes sont prévus.

Illustration courtoisie, Ville de Québec

Illustration courtoisie, Ville de Québec

Le pôle d’échanges de Sainte-Foy aura un important rôle à jouer pour capter les bus en provenance de Lévis, a-t-on insisté. Aussi, «une structure d’étagement», à l’intersection du boulevard Laurier et de la route de l’Église, permettra d’éviter «l’interblocage» entre le tramway, les voitures et les autobus en direction des ponts, a-t-on confirmé.

Sans surprise, il faut s’attendre à une importante reconfiguration de l’entrée de la Ville. Le boulevard Hochelaga, où deux voies de circulation ont été ajoutées, sera ainsi appelé à jouer un important rôle au cours des prochaines années pour permettre l’entrée des automobilistes en ville.