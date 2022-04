Evgeni Malkin suspendu pour quatre matchs

L’attaquant des Penguins de Pittsburgh Evgeni Malkin a été suspendu pour quatre parties pour avoir donné un violent double-échec au visage de Mark Borowiecki, des Predators de Nashville, dimanche.

La sanction a été remise au Russe dans la soirée de lundi, lui qui avait été convoqué en personne pour expliquer son geste au service de la sécurité des joueurs de la Ligue nationale.

C’est une altercation entre les deux joueurs, survenue après la première période, qui est à l’origine de la situation pour laquelle le joueur de centre a été puni. Après un coup de bâton aux jambes, gracieuseté de Borowiecki, Malkin a répliqué en levant son bâton. Il a écopé d’une double pénalité mineure pour bâton élevé sur la séquence et Borowiecki, ensanglanté, a quitté la rencontre.

Malkin a marqué 17 buts et totalisé 37 points en autant de rencontres cette saison, montrant un différentiel de -11. Il a passé 24 minutes au cachot.

Le vétéran de 35 ans ratera donc les duels contre les Islanders de New York (12 et 14 avril) et les Bruins de Boston (16 et 21 avril). Quand Malkin pourra revenir au jeu, il restera quatre matchs à la saison régulière des Penguins.