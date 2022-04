La bataille décisive s'amorce

La guerre entre dans une phase déterminante sur un terrain qui devrait avantager les forces russes.

Il leur sera plus facile de déployer leurs formations de chars et de véhicules blindés sur les plaines du Donbass que dans les régions boisées du nord de l’Ukraine où de petites unités ukrainiennes pouvaient facilement se dissimuler avec des armes antichars portatives.

Mais les Ukrainiens ont été meilleurs et plus rapides que les Russes pour s’adapter aux conditions et à l’environnement changeant du conflit.

Infographie : julie Verville et étienne desforges. source pour le nombre de réfugiés : unhcr.org (données en date des 7 et 8 avril 2022)

Stratégie

Les Ukrainiens s’attendent à ce que les Russes tentent d’encercler leurs troupes dans le Donbass dans des batailles un peu comme celles de la Seconde Guerre mondiale.

Photo AFP

C’est ce qu’a déclaré leur ministre des Affaires étrangères en demandant à l’OTAN la fourniture urgente de chars, de véhicules blindés et d’artillerie.

Photo AFP

Les problèmes logistiques rencontrés par la Russie en voulant prendre Kyïv seront en grande partie évités dans l’est du pays qui borde la Russie, facilitant le ravitaillement et le renforcement des troupes de première ligne.

Attaquer sans renforts

Mais plusieurs analystes militaires doutent que les forces russes exténuées aient la force de prendre beaucoup plus de territoire à l’Ukraine avant l’arrivée des renforts massifs actuellement en train d’être rassemblés en Russie. Cela pourrait prendre des semaines sinon des mois.

La bataille à venir pour le Donbass sera cruciale pour déterminer le sort de l’Ukraine.

Un conseiller du président Zelensky a déclaré qu’il ne rencontrerait Poutine qu’après la bataille décisive pour le Donbass.