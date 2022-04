La Cordée ouvre dans Saint-Roch le 21 avril

Le compte à rebours est commencé pour le magasin La Cordée qui ouvrira ses portes dans Saint-Roch, à compter du 21 avril prochain.

• À lire aussi: L’offensive des caisses en libre-service chez Lowe’s

Le nouveau magasin est situé au 405 rue Saint-Joseph Est, en plein cœur du quartier Saint-Roch dans le centre-ville de Québec.

Les amateurs d’activités de plein air seront servis puisque le magasin offre une superficie de 13 000 pieds carrés. Selon les responsables, il est configuré pour dynamiser l’expérience de magasinage en invitant les consommateurs à tester les produits dans différents espaces.

On y retrouve des espaces d’essai pour les chaussures et les chaussons d’escalade, un mur d’escalade pour les enfants, en plus des ateliers de vélo, de ski de fond et de randonnée.

Le tout gravite autour d’un espace foyer destiné à favoriser les échanges et à permettre à la communauté de se rassembler autour d’une passion commune : les activités de plein air.

«L’ouverture de ce nouveau magasin marque l’ambition de notre compagnie d’être le leader de l’expérience plein air au Québec.» explique Cédric Morisset, président de La Cordée.

«Notre nouvel espace est à la fois innovant et chaleureux et sera un lieu emblématique de la communauté mordue d’aventure à Québec.»

Imaginé par la firme GH+A Design Studios, le design de ce nouveau magasin s’inspire de l’atmosphère chaleureuse d’un chalet urbain et met l’accent sur les matériaux naturels comme le bois et le canevas. L’histoire de la compagnie et sa passion pour les paysages québécois paisibles et intemporels sont illustrées à travers les clichés de la photographe originaire des Laurentides, Alexandra Côté-Durrer.

Nouvelle plateforme

La Cordée a également investi dans un nouveau design pour son site internet et une nouvelle plateforme de commerce électronique. Depuis l'acquisition de La Cordée par Mach Capital en septembre 2020, l’entreprise a terminé la phase initiale de sa stratégie de redressement et de son plan de transformation en réalisant des investissements importants dans les opérations de l'entreprise, notamment avec la création récente d'un centre de distribution et l'ouverture d'un nouveau magasin au centre-ville de Montréal, prévue pour l’automne 2022.