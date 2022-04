La journée mondiale du Parkinson

Photo courtoisie

La maladie de Parkinson doit son nom à un médecin anglais : James Parkinson (1755-1824). Il décrivit celle-ci sous le nom de « paralysie agitante ». Elle consiste en la dégénérescence de neurones entraînant alors de forts tremblements dans tout le corps. Atteignant les femmes comme les hommes, surtout de plus de 45 ans, la maladie de Parkinson reste encore mal connue et les causes demeurent obscures. Parkinson Québec soutient les 25 000 Québécois vivant avec la maladie de Parkinson et leurs proches aidants.

Bonne retraite, Louis

Photos courtoisie

Après un parcours exceptionnel de plus de 25 ans auprès des Remparts de Québec, Louis Painchaud (photo de gauche), présentement vice-président aux opérations de l’équipe, quittera son poste cette semaine, soit le vendredi 15 avril, afin de relever un tout nouveau défi, celui de profiter d’une retraite plus que méritée. Passionné de hockey, Louis s’est joint au Groupe Remparts de Québec en 1997, où il est rapidement devenu l’homme de fer de l’organisation. Impliqué avec le Blizzard du Séminaire Saint-François de la ligue Midget AAA, il a aussi mené à bien différents grands événements de hockey, notamment l’organisation des tournois de la Coupe Memorial de 2003 et 2015 à Québec, ainsi que le Championnat mondial de hockey de l’IIHF tenu à Québec et Halifax, un des moments forts du 400e anniversaire de la Ville en 2008, sans compter l’organisation de plusieurs assises de la LHJMQ, de matchs de la Super Série Subway et de rencontres des meilleurs espoirs de la LCH. Grâce à son professionnalisme et à sa compétence, Louis a assurément laissé sa marque dans le monde du sport. Tommy Castonguay (photo de droite) lui succédera à titre de directeur principal des opérations des Remparts de Québec et du marketing du Centre Vidéotron.

Et bonne retraite, Jacques

Photo courtoisie

Après 58 ans dans le monde de l’enseignement de la danse, Jacques Duval (photo) est à la retraite depuis quelques mois maintenant. Toujours en pleine forme à l’âge de bientôt 77 ans (le 5 mai), Jacques Chateauvert (de soin vrai nom) est heureux que son école de danse poursuivre ses activités en accueillant chaque semaine des centaines de personnes qui veulent se changer les idées, mais aussi faire de l’exercice.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 11 avril 1972. Une grève générale illimitée des salariés du Front commun intersyndical dans les services publics au Québec s’étend du 11 au 21 avril. Quelque 210 000 travailleuses et travailleurs défient injonctions et loi spéciale.

Anniversaires

Photo courtoisie

Alexandre Burrows (photo) entraineur adjoint chez le Canadien de Montréal et responsable des unités spéciales, 41 ans....Pierre Lacroix (photo), ex-joueur de la LNH (Nordiques-Whalers), avec les Nordiques de 1979 à 1982, 63 ans...Vincent Dufresne, chef de montage au Massif de Charlevoix 49 ans...Lucie Jalbert, représentante publicitaire à TVA Québec...Marie-Chrystelle Cheikha, de Pink Poka (accessoires), 37 ans...Jennifer Heil, médaillée olympique ski acrobatique (bosses) à Turin et Vancouver, 39 ans...Joss Stone, jeune chanteuse anglaise, 35 ans...Lisa Stanfield, chanteuse britannique, 57 ans...Richard Sévigny, gardien de buts (1979-87) avec les Canadiens et les Nordiques), 65 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 11 avril 2021 : Alix Renaud (photo de gauche) 75 ans, écrivain, poète, conférencier et journaliste québécois né en Haiti... 2017 : Michel Hudon (photo de droite), 75 ans, architecte, cofondateur de Hudon Julien Associés, maintenant connu sous le nom de Coarchitecture...2021 : Normand Cherry, 82 ans, député libéral dans Sainte-Anne et dans St-Laurent entrée 1989 et 1998...2021 : Michel Picard, 65 ans, père de l’autrice-compositrice-interprète Pascale Picard... 2020 : Pierre Villa, fut président du Carnaval de Québec en 1975, animateur à Télé-4 Québec, directeur général Brasserie Labatt à Québec et président du Gala « Choix du Consommateur »... 2020 : Colby Cave, 25 ans, joueur de centre pour les Bruins et les Oilers (LNH)... 2018 : Jacynthe Labeaume, 58 ans, soeur de Régis Labeaume, maire de Québec... 2018 : Mitzi Shore, 87 ans, qui a fondé The Comedy Store à Los Angeles en 1972... 2017 : André Jean, 83 ans, journaliste, animateur radio et télévision (Télé-4 et TQS)... 2016 : Ed Snider, 83 ans, propriétaire et gouverneur des Flyers de Philadelphie... 2014 : Paul G. Vien, 80 ans, fondateur du réseau de télévision Pathonic en 1978... 2011 : André Raynauld, 83 ans, économiste québécois... 2007 : Jocelyn Houde, 47 ans, de Québec, auteur de bandes dessinées... 1990 : Harold Ballard, 86 ans, controversé propriétaire des Maple Leafs de Toronto.