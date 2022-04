Le grand retour tout feu tout flamme de l'émission «Les Chefs!»

L’attente est enfin terminée! La compétition culinaire la plus relevée du petit écran revient en force sur ICI Télé, dès le 18 avril.

L’émission avait dû faire relâche pour se plier aux restrictions sanitaires et c’est d’ailleurs une des seules émissions du réseau à avoir été mise sur la touche en raison de la pandémie.

Alors que cette 11e saison s’amorce avec un spécial sur les îles de la Madeleine, la brigade aura à réaliser le traditionnel pâté de fruits de mer pot-en-pot en moins de deux heures, sous la direction de la nouvelle coach-mentore de l’émission, Colombe St-Pierre, cheffe propriétaire du restaurent Chez St-Pierre.

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

Son dynamisme, son humour, son rire contagieux et ses proverbes adressés aux exclus ajoutent une touche bien sympathique à la complétion et font presque oublier que Daniel Vézina a campé ce poste pendant une décennie.

Au cours de la saison, la brigade d’aspirants chefs sera amenée à travailler les boutures de légumes pour lutter contre le gaspillage alimentaire, à pâtisser davantage et à créer des mets de livraison gastronomiques, comme du poulet frit. Il faut dire que l’équipe du contenu s’est surpassée pour concocter des «twists» aux aspirants, surtout sur le plan de la «façon de faire», a averti l’animatrice Élyse Marquis.

Les concurrents auront, entre autres, à cuisiner en équipes à plusieurs reprises au cours de la saison, notamment en se relayant, mais aussi en étant caché de leur coéquipier par des rideaux alors qu’ils devront reproduire des plats identiques.

Une quarantaine devenue camp d’entraînement

PHOTO COURTOISIE Radio-Canada

La brigade d’aspirants chefs a été placée en quarantaine deux semaines avant le début de la compétition, ce qui a permis aux compétiteurs de se préparer, de lire sur la cuisine et d’expérimenter de nouveaux plats à même leur chambre d’hôtel. «Ils ont vraiment été dans une bulle de cuisine et de lecture», a fait savoir Dominique Savoie, productrice au contenu de l’émission, lors du lancement de la nouvelle saison auquel l’Agence QMI a été conviée.

Cette bulle a par ailleurs favorisé la cohésion au sein du groupe et a renforcé l’esprit d’équipe, qui est très fort cette année. Cela dit, l’entraide n’enlève rien à la compétition, a souligné Jill Niquet-Joyal. «On est quand même sur le bout de notre chaise et ce n’est pas parce qu’il y a de l’entraide que c’est fleur bleue», a ajouté la réalisatrice.

Et du stress, il y en aura à profusion pour cette 11e saison, tant chez les téléspectateurs que chez les participants et chez les juges, qui accueillent cette année la cheffe exécutive des cafés et comptoirs Ricardo, Isabelle Deschamps Plante.

Celle qui a été finaliste lors des éditions de 2013 et 2014 de l’émission Les Chefs! a avoué avoir revécu beaucoup d’émotions en revenant dans la cuisine, même si elle campe une tout autre position maintenant. «J’avais chaud pour eux, j’étais stressée. On dirait que j’étais à leur place en train de cuisiner. Tout le long de la saison, j’ai trouvé ça très émouvant quand les candidats quittaient, je me mettais à leur place, parfois les larmes aux yeux», a-t-elle confié, ajoutant avoir été émotivement ébranlée presque toute la saison.

Il faut dire que «la brigade, cette année, était très relevée. Habituellement, nous [les juges], on sait par expérience qui va partir en premier et qui devrait rester dans les derniers. Mais les candidats qui sont partis dans les premiers, cette année, sincèrement, on ne les voyait pas partir en premier», a souligné le juge Normand Laprise.

«Ce n’est pas une question de quel candidat est plus fort ou moins fort. C’est vraiment une question de bonne ou de mauvaise journée», a-t-il spécifié.

Afin de mieux connaître les participants et les exclus de la 11e saison, Radio-Canada.ca présente la websérie Les Chefs! en prolongation, qui sera mise en ligne dans la section MORDU.

Produit par Attraction Images, Les Chefs! débute lundi prochain, 20 h, sur ICI Télé.