Le juge controversé dont tout le monde parle

Des neuf juges de la Cour suprême, le conservateur Clarence Thomas est fort probablement le plus discret. Homme de peu de mots, alors qu'il a connu une séquence de 10 ans sans poser aucune question, il fait maintenant parler le Tout-Washington depuis quelques jours.

Thomas a accédé au plus haut tribunal après le décès du premier juge noir, Thurgood Marshall. Alors que ce dernier était un véritable héros de la lutte pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs, la nomination de Thomas par Bush père en 1991 fut très mal accueillie par les activistes noirs et les mouvements féministes.

Nomination controversée

Opposé à la discrimination positive et à l’avortement, le diplômé de Yale devient donc le second noir de l’histoire de la Cour suprême. Au-delà des préférences des conservateurs et des progressistes qui ont teinté les discussions entourant sa nomination, une controverse a marqué le déroulement des audiences.

La commission judiciaire du sénat, alors présidée par Joe Biden, s’était penchée sur une plainte de harcèlement sexuel déposée par une ancienne collègue de Thomas. Le traitement réservé à la plaignante Anita Hill fut suffisamment douteux pour qu’il revienne hanter Biden lors de la campagne présidentielle de 2020.

Une épouse activiste

S’il est discret et compétent, pourquoi le nom du juge Thomas circule-t-il maintenant dans un nombre considérable de publications? En raison des actions et des écrits de sa conjointe. Des observateurs exigent qu’il se récuse pour certaines causes ou, carrément, qu’il démissionne.

Virginia «Ginni» Thomas, activiste pour des regroupements conservateurs, fait de l’ombre à la carrière de son époux depuis plusieurs années.

Depuis 2011, le juge repousse des attaques sur son objectivité, le couple ayant négligé de déclarer des gains de près de 700 000$ provenant de la Heritage Foundation, important lobby conservateur, pour la période 2003-2007. En 2022, c’est maintenant l’implication de Ginni Thomas dans les événements du 6 janvier 2021 qui fait jaser.

L’implication de Ginni Thomas est indiscutable et les preuves abondent. Vingt-neuf messages textes permettent de démontrer qu’à plusieurs reprises elle a prié le chef de cabinet de Donald Trump de ne pas reconnaître le résultat des élections, lui proposant au passage des stratégies légales pour porter le dossier devant la Cour suprême.

Le juge le plus conservateur du plus haut tribunal peut-il décemment continuer à se prononcer sur toutes les causes? Sur celles liées de près l’assaut du 6 janvier? Doit-il envisager de démissionner? Pourrait-on le destituer comme on a déjà songé à le faire pour deux autres juges? Au plan éthique, le malaise est important.

Vous devinez que le débat fait rage entre républicains et démocrates, mais hors du débat partisan, l’accès à la Maison-Blanche de l’épouse d’un juge, son implication dans une insurrection et ses activités en collaboration avec des lobbys conservateurs devaient inquiéter ceux et celles qui craignent déjà pour les institutions démocratiques du pays dont la réputation est déjà mise à mal.