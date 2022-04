Le pavillon des prédateurs abandonné à l’Aquarium du Québec

Le projet de construction du pavillon des prédateurs marins, qui devait voir le jour à l’Aquarium du Québec, est abandonné pour de bon en raison de l’explosion des coûts.

Annoncé en grande pompe par le Parti libéral du Québec en 2018, ce projet, qui avait comme objectif d’attirer à Québec une clientèle internationale, sera rayé du Plan québécois des infrastructures (PQI). La décision a été prise à la fin de février par la Société des établissements de plein air du Québec (SÉPAQ).

«On a pris la décision de ne pas aller de l’avant avec le pavillon des prédateurs parce que les estimations actuelles, que nous avons, sont considérablement plus élevées qu’elles étaient à l’origine», a indiqué Simon Boivin, porte-parole de la SÉPAQ.

Si le projet devait avoir lieu, le coût anticipé s’élèverait à 86 M$, alors qu’initialement on parlait d’un projet autour de 55 M$.

«À la suite d’une analyse approfondie, on a demandé à la Société québécoise des infrastructures de retirer de l’enveloppe centrale du PQI ce projet-là», a confirmé M. Boivin.

«Comme gestionnaire responsable de fonds publics, on pense que dans le contexte actuel, où il y a notamment de la surchauffe dans l’industrie de la construction, que ce n’est pas opportun de faire ce projet-là, d’autant plus qu’il y a des infrastructures à l’Aquarium du Québec qui vont nécessiter des investissements importants de réfection et on veut prioriser cela plutôt que d’envisager la construction d’un nouveau pavillon.»

Selon M. Boivin, des annonces devraient être faites en ce sens au cours des prochains mois.

«On veut que l’Aquarium demeure un des attraits touristiques les plus courus de la capitale nationale, mais pour ce qui est du pavillon des prédateurs, la décision qui a été prise, c’est de ne pas aller de l’avant avec sa construction.»

Le projet visait à positionner l’Aquarium au rang des grands aquariums internationaux. On se proposait d’accueillir de grands requins, des piranhas, barracudas et alligators.

Avant qu’il soit abandonné, le projet était appelé à devenir un produit d’appel fort pour la grande région de Québec. La construction de ce pavillon était dans l’air depuis plusieurs années.