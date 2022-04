Le retour de Robert Lepage au TNM

Robert Lepage revient au TNM. « C’est une expérience à ne pas manquer », lance Lorraine Pintal en parlant du « spectacle-fleuve » Les sept branches de la rivière ôta. La création du célèbre metteur en scène québécois sera présentée à partir du 19 août 2022 au TNM.

Après deux années de pauses, d’annulations et de reports dus à la pandémie, la directrice artistique et générale du Théâtre du Nouveau Monde, Lorraine Pintal, promet une 71e saison de grandes libertés, de bonheur et d’espoir à travers laquelle le théâtre sous toutes ses facettes sera mis à l’honneur.

Le chef-d’œuvre de Robert Lepage

« On va enfin vous voir en chair et en os, a lancé la directrice artistique lundi lors du dévoilement de la programmation 2022-2023. Maintenant, on va brûler les planches! » Et quoi de mieux que l’annonce du retour de Robert Lepage au TNM pour attiser le feu?

Décrite comme « une fresque palpitante fractionnée par les événements façonnés par les grandes fractures de l’Histoire contemporaine », cette œuvre de Robert Lepage et Ex-Machina ne sera présentée que pendant deux semaines, l’été prochain. Créé en 1994, ce spectacle est dépeint comme le chef-d’œuvre de Robert Lepage. Il se veut un collectif de création dont font partis, entre autres artistes, Éric Bernier, Marie Brassard, Anne-Marie Cadieux, Normand Daneau, Patrick Goyette et Macha Limonchik.

Des spectacles annulés pendant la pandémie

La programmation de la saison 2022-2023 du TNM est presque entièrement composée de spectacles ayant dû être annulés pendant la pandémie, à l’exception de Je t’écris au milieu d’un bel orage correspondance entre Maria Casarès et Albert Camus. Une œuvre dont Dany Boudreault a eu l’idée à la lecture de la brique composée des correspondances entre ces deux artistes pendant la pandémie et une adaptation mettant en scène Anne Dorval et Steve Gagnon. « C’est un texte sur l’amour et la discipline des artistes, des amoureux du même art : le théâtre », explique l’idéateur. Elle sera présentée du 17 janvier au 11 février 2023, dans une mise en scène de Maxime Carbonneau.

La pièce de William Shakespeare, La nuit des rois, s’appuie sur le désir de parler d’amour sous toutes ses facettes et d’affirmer son identité. Aimer un être, tout simplement. Pour sa première mise en scène au TNM, Frédéric Bélanger dit avoir trouvé l’amante parfaite en la traductrice et adaptatrice Rébecca Déraspe. Avec Katleen Fortin, Yves Jacques, Benoit McGinnis et Jean-Philippe Perras. Du 20 septembre au 15 octobre 2022. Une tournée est aussi prévue à l’automne.

Né à Kiev, ayant vécu sous Staline et décédé à Moscou, l’écrivain russe d’origine ukrainienne Mikhaïl Boulgakov a écrit un roman autobiographique sur Molière, la censure des dévots et ses relations avec Louis XIV. La pièce Le roman de monsieur de Molière est une adaptation libre de ce roman par Louis-Dominique Lavigne, dans une mise en scène de Lorraine Pintal. Une œuvre qui prend soudainement tout son sens avec la guerre sévissant actuellement en Ukraine. Du 8 novembre au 3 décembre 2022 puis en tournée. Avec, notamment, Jean-François Casabonne, Juliette Gosselin, Karine Gonthier-Hyndman, Rachel Graton et la musicienne Jorane sur scène.

Le prolifique auteur et dramaturge Larry Tremblay célèbre son baptême au TNM avec la pièce Abraham Lincoln va au théâtre. « Une pièce sur le théâtre que je pourrais rebaptiser Donald Trump va au Capitole, explique-t-il. C’est une tragédie écrite avec le moyen de la comédie qui fait réfléchir sur ce que j’appelle la schizophrénie des États-Unis. » Pourquoi un jeune acteur de 26 ans assassine-t-il un président des États-Unis? Voilà la question de départ de cette pièce loufoque alliant enquête, poupées russes et mises en abîme. Avec, entre autres acteurs, Bruno Marcil, Didier Lucien et Mani Soleymanlou dans une mise en scène de Catherine Vidal. Du 14 mars au 8 avril 2023

Quant à la pièce Le rêveur dans son bain d’Hugo Bélanger (texte original et mise en scène), elle est une création originale relatant l’histoire d’un artiste prétendant être dans son bain depuis 20 ans. Celui qui dit trouver l’inspiration dans son bain, même dans une maison sur le point de s’effondrer, fera la rencontre d’un jeune homme désireux de savoir si un ermite qui aurait arrêté le temps habite vraiment dans son bain. « Un hommage aux créateurs, aux rêveurs, aux révolutionnaires de leur médium qui sont tombés dans l’oubli », explique le créateur. Le rêveur est incarné par Normand D’Amour. Du 2 au 27 mai 2023

Fin de saisons 2022

C’est la pièce Cher Tchekhov de Michel Tremblay, mise en scène par Serge Denoncourt qui se charge de conclure les célébrations du 70e anniversaire du TNM. Avec Gilles Renaud du 3 au 28 mai 2022.

La pièce Les 3 sœurs deTchekhov sera offerte en webdiffusion à partir du 15 avril et de Lysis : au cœur de la création (de Fanny Britt et Alexia Bürger) à partir du 27 mai.