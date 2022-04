Les Canucks et Bo Horvat en mission

Avec neuf matchs à jouer à leur saison régulière, les Canucks de Vancouver n’ont pas beaucoup de marge de manœuvre s’ils veulent être des prochaines séries éliminatoires.

La formation de la Colombie-Britannique occupe présentement le cinquième échelon de la section Pacifique avec 80 points. Elle est à six points des Kings de Los Angeles, qui sont troisièmes dans la même section. C’est aussi le même nombre de points qui les sépare des Stars de Dallas et de la dernière place parmi les équipes repêchées dans l’Association de l’Ouest.

Les Canucks doivent cependant tenter d’obtenir le plus de victoires possibles sans les attaquants Brock Boeser et Tanner Pearson, eux qui souffrent toujours de blessures. Qu’à cela ne tienne, ils peuvent compter sur un Bo Horvat au sommet de son art.

Le capitaine du club a amassé quatre buts et deux mentions d’aide pour six points à ses quatre dernières sorties. Lors de celles-ci, Vancouver a engrangé trois victoires et subi une défaite en prolongation.

«Il a du talent et il a été beaucoup plus constant lors de nos 20 derniers matchs», a analysé l’entraîneur-chef des Canucks, Bruce Boudreau, en conférence de presse lundi.

«Précédemment, il y avait des parties où on voyait qu’il était fantastique et des rencontres où il n’était tout simplement pas là. C’est le cas de plusieurs joueurs. Il a été bon sur une base constante dernièrement et ça parait dans ses chiffres.»

Avec n’importe qui

Récemment, Boudreau a jumelé Horvat aux ailiers Vasily Podkolzin et Alex Chiasson. Le premier est un joueur de première année, tandis que le second est un vétéran habitué d’être sur un troisième ou quatrième trio.

«Je l’ai fait jouer avec tous les ailiers de notre formation et il a performé, a dit le pilote des Canucks à propos de celui qui occupe le poste de deuxième centre dans sa formation. Quand il joue bien, il rend les joueurs qui évoluent sur son trio meilleur.»

Cette constance devra de nouveau faire ses preuves mardi soir, alors que les Golden Knights de Vegas seront de passage au Rogers Arena. L’équipe de la «Ville du vice» est actuellement tout juste en-dehors du portrait des séries éliminatoires dans l’Ouest, elle qui à 84 points au compteur.