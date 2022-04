Marchand «militera» pour qu'Ottawa confirme son financement du tramway

Même si la confirmation écrite par Ottawa de sa part de financement du tramway n'est pas nécessaire à très court terme, le maire Marchand assure que cela ne pourra pas attendre des mois et s'engage à «militer» pour une conclusion rapide.

Questionné lundi matin en marge d'un point de presse, Bruno Marchand s'est prononcé sur l'appel du gouvernement Legault à Ottawa pour le financement du tramway. En marge de l'octroi des décrets nécessaires à l'avancement du projet, la semaine passée, la CAQ avait insisté sur la nécessité qu'Ottawa se commette et confirme par écrit ses intentions de financer le projet à 40 %, dépassements de coûts inclus.

Étape ultérieure

«Je suis d'accord avec le gouvernement du Québec qu'à l'étape ultérieure, lorsqu'on sera rendu à ouvrir les enveloppes [des appels de proposition], il faut avoir les confirmations écrites. On a quelques mois pour le faire, on n'a pas besoin de se précipiter.»

Selon lui, l'incertitude ne peut pas perdurer dans le temps, cependant.

«Ça peut pas prendre six, douze mois, là. Les délais sont connus. On a besoin de déposer une demande. Moi, je vais militer comme partie prenante dans ce dossier-là et j'espère avoir des réponses dans les prochaines semaines, prochains mois.»

Duclos

Le ministre fédéral Jean-Yves Duclos, est d'ailleurs à Québec, lundi, et sera certainement questionné sur le sujet. La semaine dernière, Ottawa a répété que le gouvernement du Québec a tout le loisir de formuler une demande en ce sens. «Quand nous aurons une demande du gouvernement du Québec, ce qui n'est toujours pas le cas, nous seront heureux de l'analyser», avait fait valoir le cabinet du ministre la semaine dernière, réitérant son appui au projet.