Marchand ne se fait pas d'attente sur le 3e lien

Le maire de Québec ne s'attend pas à avoir cette semaine les réponses à toutes ses questions sur le troisième lien qui lui permettront de prendre une position définitive sur le projet.

Bruno Marchand discutera lundi avec le gouvernement, qui lui donnera un aperçu des éléments nouveaux qui seront annoncés cette semaine. Le gouvernement Legault a déjà laissé filtrer que son mégaprojet de tunnel entre Québec et Lévis, qui avoisinait les 10 milliards $ dans sa fourchette haute, allait être réduit, en diminuant le nombre de voies et en envisageant la gestion dynamique des voies de circulation.

«J'ai pas eu d'informations encore. Je vais en avoir dans les prochaines heures. On va nous présenter les éléments. Ce que j'ai déjà dit sur la question du troisième lien demeure valide. Je vais aller voir comment la mouture est changée et on va évaluer après», a mentionné M. Marchand, en point de presse lundi matin.

Questions et réponses

Il ne s'attend pas à obtenir toutes les informations qu'il recherche, dès cette semaine. «Je n'arrive pas avec l'attente qu'on réponde à toutes les questions. S'il faut plus de temps pour répondre à toutes les questions, je suis patient. Je ne me donne pas l'obligation de mercredi ou jeudi, dépendamment de quand ce sera annoncé, d'arriver avec une position ferme.»

Le maire de Québec a toujours refusé de prendre position sur le troisième lien. Il a souvent affirmé qu'il attendait d'avoir réponses à ses questions avant de se prononcer, notamment sur les conséquences du projet sur l'étalement urbain, sur l'environnement et sur les impacts sur la circulation à Québec.

Voies dynamiques

Au sujet des voies dynamiques, que le gouvernement a jugé trop compliqué d'implanter à l'ouest, sur le pont Pierre-Laporte, mais qu'il envisage dans le futur tunnel, le maire n'a pas voulu s'avancer. Il a répété qu'il allait attendre de connaître les modalités d'implantation dans le troisième lien.