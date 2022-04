Meurtres dans le crime organisé : Coupable sur toute la ligne

Après 19 jours de délibérations, un mafieux qui avait commis deux meurtres dans le cadre d’un règlement de compte au sein du crime organisé italien a été déclaré coupable sur toute la ligne.

« Coupable », a répété à quatre reprises le juré numéro 4, ce lundi au Centre judiciaire Gouin à Montréal.

Ces mots ont ainsi scellé le sort de Dominico Scarfo. Les yeux grands ouverts, il a pris une longue respiration, comme pour encaisser ce verdict qui lui vaudra automatiquement la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Scarfo, 49 ans, était accusé des meurtres au premier degré de Lorenzo Giordano et de Rocco Sollecito, tués en mars et mai 2016. Il était également accusé d'avoir planifié ces assassinats avec des complices. Il a aussi été déclaré coupable sur ces deux chefs.

La mise en accusation de Scarfo avait été rendue possible grâce à un tueur à gages qui a retourné sa veste pour collaborer avec la Sûreté du Québec. Devenu agent civil d’infiltration, il avait réussi à obtenir certaines déclarations incriminantes de la part de Scarfo.

«Cette preuve est la plus importante et celle qui a le plus d'impact, parce qu'elle vient de l'accusé lui-même», a soutenu Me Marie-Christine Godbout de la Couronne, à l’ouverture du procès.

En pleine tête

Plusieurs enregistrements avaient été présentés lors du procès, dont l’un indiquant que Scarfo aurait été payé 17 500 $ pour le meurtre de Giordano, qui a été criblé de cinq balles à la tête et à la nuque. Scarfo se serait ensuite enfui à bord d’une voiture conduite par un complice.

Sollecito a plus tard subi le même sort, en plein jour à Laval, alors qu’il était au volant de sa BMW blanche.

«Il était criblé de balles, ses yeux étaient convulsionnés, il n’y avait rien à faire», avait affirmé un témoin de la scène.

Un autre passant avait affirmé que « le temps de réaliser ce qu’il se passait, [le tireur] avait déjà pris la fuite ».

Selon la Couronne, les deux hommes ont été assassinés en raison d’une guerre entre clans de la mafia. Les meurtres auraient été commandés par Salvatore Scoppa, aujourd’hui décédé.

Le dossier de Scarfo reviendra à la cour à la fin du mois, afin que le juge Michel Pennou entérine la sentence, mais aussi pour laisser le temps à la Couronne de vérifier si des proches des victimes souhaitent s’adresser à la cour, pour expliquer les conséquences que les crimes ont eues sur eux.