Nouvelle offre culinaire au Musée national des beaux-arts du Québec

Le Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ) annonce l’arrivée de nouveaux partenaires pour présenter une offre culinaire renouvelée.

Le MNBAQ a signé une entente pour confier la gestion du restaurant du pavillon Pierre Lassonde au Groupe Je Reçois. Le chef Laurent Godbout signera le menu du restaurant.

«L’objectif de ce partenariat est de répondre aux besoins et aux attentes des multiples clientèles du Musée, indique Sophie Lemelin, directrice des communications et du marketing au MNBAQ. Il s’agit d’une alliance sur mesure entre un groupe expérimenté, reconnu pour mettre en place les meilleures pratiques dans son domaine, et un grand chef, dont la signature est distinctive.»

Le Café Québecor par Laurent Godbout

Ainsi, dès le 26 avril, le Café Québecor par Laurent Godbout, accueillera les visiteurs du Musée comme les clients de passage. Le chef proposera une carte évolutive, selon les saisons, les arrivages et les thématiques des expositions du Musée dans l’espace vitré du pavillon.

L’entreprise québécoise Le Groupe Je Reçois répondra à tous les besoins culinaires en ce qui a trait à la planification sur mesure des événements tenus au Musée.

Le Groupe Je Reçois veillera également à l’exploitation du comptoir Vitalité au pavillon Pierre Lassonde, qui propose des cafés de spécialité et des produits frais de grande qualité pour emporter ou encore à manger sur place, ainsi qu’à tout le volet opérationnel du Café Québecor par Laurent Godbout.

De plus, comme nouveau responsable de l’offre culinaire du MNBAQ, Le Groupe Je Reçois participera, en collaboration avec l’équipe du Musée, à l’élaboration du concept de restauration prévu dans le futur Espace Riopelle qui doit ouvrir ses portes à la fin de 2025. Le restaurant du pavillon central, fermé temporairement, déménagera dans ces nouveaux espaces.