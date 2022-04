On doit penser santé mentale lors d’interventions policières

Le système est mésadapté quand vient le temps d’aider un individu présentant des troubles mentaux et qui refuse des soins, déplorent des expertes dans la foulée de crimes impliquant des gens possiblement en crise.

« On est un peu coincés à attendre que les gens [avec un trouble mental] deviennent dangereux pour intervenir » et aider la personne, s’est désolée hier la Dre Claire Gamache, présidente de l’Association des médecins psychiatres du Québec (AMPQ).

Dans les derniers mois, au moins trois meurtres impliquaient des victimes ou des accusés possiblement en crise, et pour qui les proches avaient tenté d’obtenir de l’aide quelques jours plus tôt.

Christine Grou

Psychologue

Même s’il faudra faire la lumière sur les circonstances de ces drames, ils soulèvent des réflexions quant au consentement à recevoir des soins.

« La grande majorité des psychotiques ne seront jamais dangereux, mais ils ne vont pas bien et peuvent se mettre dans des situations où ils sont extrêmement mal pris, et leurs familles, dévorées par l’inquiétude », a déploré Christine Grou, présidente de l’Ordre des psychologues du Québec.

Et en santé mentale, plus on est malade, moins on veut se faire soigner, poursuit-elle.

Un danger immédiat

Mais pour que les policiers puissent intervenir et hospitaliser une personne contre son gré, il faut qu’elle représente dans l’immédiat un danger contre elle-même ou autrui, ce qui ne laisse pas place à la prévention.

Et le degré de dangerosité n’est pas toujours facile à évaluer, selon la psychologue.

« Le passage à l’acte n’est pas facile à prévoir chez les psychotiques. [...] Si la personne commet un acte violent, là ça devient évident. Mais on ne veut pas attendre ça. On veut essayer de le prévenir », a-t-elle ajouté.

Catherine Lapointe, avocate au programme d’accompagnement justice et santé mentale à l’aide juridique de Montréal, a abondé dans le même sens.

Apte à décider ?

« On protège beaucoup les droits de la personne, mais quand la personne est en crise, est-elle vraiment apte à savoir ce qui est bon pour elle ? » s’est-elle questionné.

À son avis, il est clair qu’il faudrait réviser la loi sur la protection des malades, et ajouter des centres de crise pour prendre en charge les patients et effectuer le suivi.

Surtout qu’avec la pandémie, le nombre d’interventions auprès de personnes en crise a bondi en raison, notamment, de problèmes de consommation accrus.

« Les policiers ont énormément d’appels en santé mentale. C’est une grande proportion de leurs appels qui révèlent des gens en crise ou désorganisés », note la Dre Gamache.

Des cas récents