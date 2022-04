Passeports; Des voyages doivent être annulés

Plusieurs familles ont le cœur brisé de devoir à nouveau remettre un voyage fort attendu en raison cette fois-ci des délais d’attente qui sont beaucoup plus longs qu’à l’habitude pour obtenir ou renouveler un passeport.

Depuis quelques semaines, des citoyens qui croyaient avoir fait leur demande suffisamment à l’avance vivent un stress élevé et certains doivent carrément reporter leur départ. Le Journal a d’ailleurs reçu plusieurs témoignages dans les derniers jours.

Dans le secteur de Laval, Grégory Pratte est exaspéré de vivre des émotions en montagnes russes. D’ici 24 heures, il devra lui aussi annuler un voyage au Mexique puisque le départ est prévu vendredi, le 15 avril.

«Le copain de ma fille adolescente a perdu sa mère en février et nous voulions l’aider un peu dans une période difficile. Il mérite de partir avec nous mais on est pogné dans un pipeline de bureaucratie. Ça ne débloque pas», explique M. Pratte.

Affluence monstre

Avec la pandémie qui s’estompe, Service Canada doit faire face à près de quatre fois plus de demandes de passeports qu’à la même période l’an dernier.

Nerveux, le père de famille attend toujours un appel du bureau de Laval. Les démarches entamées en février ont tourné au cauchemar pour une formalité selon lui. Le jeune homme n’a pas de permis de conduire et sa carte de la RAMQ n’a pas de photo.

« On m’a dit que ça prend toujours la carte d’assurance maladie avec photo pour autoriser l’émission du passeport. On a même donné une lettre assermentée par une avocate ainsi que la preuve de notre démarche avec la RAMQ. On a fait le maximum et ils ont tout », ajoute-t-il.

Comme si ce n’était pas suffisant, le 30 mars dernier, plus de 20 000 fonctionnaires provinciaux, incluant ceux de la Régie de l'assurance maladie (RAMQ), ont décrété une première journée de grève d’un mandat de 10 jours. Le débrayage affecte donc certains services directs offerts à la population.

Une impasse

Sans baisser les bras, M. Pratte a demandé de l’aide au bureau du député fédéral Luc Thériault et au bureau du député provincial Mathieu Lemay pour dénouer l’impasse. Il sait que d’autres se retrouvent dans la même situation.

«On a persévéré», dit-il. Malheureusement, il n’a toujours pas de passeport malgré le professionnalisme des élus.

Toujours dans l’incertitude, le père a finalement tenté de convaincre un agent de reprendre la demande au complet et payer le gros prix pour faire une demande d’urgence. Il a aussi passé plusieurs heures lundi à attendre au bureau de Laval.

«Ça nous a été refusé. Je suis prêt à tout et je veux que ça se règle.»

Du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, Service Canada a délivré 363 000 passeports. Du 1er avril 2021 au 22 mars 2022, ce nombre a fortement augmenté alors que 1 219 000 passeports ont été délivrés pendant cette période. Partout, la cohue se poursuit ce printemps.