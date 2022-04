Pour planter des arbres contre le réchauffement climatique, il suffit de le demander à Alexa

Pour célébrer le mois de la Terre, Amazon s'associe à One Tree Planted, une organisation caritative environnementale qui soutient la reforestation dans le monde entier. Les clients de la mégaboutique aux États-Unis possédant un appareil compatible avec Alexa peuvent désormais dire « Alexa, fais pousser un arbre» pour faire un don de 1$ afin de planter un arbre par l'intermédiaire de One Tree Planted.

Ceux-ci peuvent également suivre sur leur compte Amazon Pay le nombre d’arbres qu’ils ont fait planter.

De son côté, Amazon a également déclaré qu'elle faisait don d'un million de dollars à l'organisation caritative environnementale pour démarrer le projet.

On le sait, les arbres jouent un rôle essentiel dans la création d'un air et d'une eau propres, le maintien d'un climat sain et la fourniture d'habitats pour la faune. C'est pourquoi Amazon simplifie la tâche des clients américains en leur permettant de soutenir les efforts de reforestation en faisant don d'un arbre simplement en utilisant l’interface vocale d’Alexa.

Amazon

Vers quatre projets

Les projets de reforestation du programme :

Restauration de mines de surface dans les Appalaches : projet de reforestation d'environ 34 acres de terres exploitées en surface dans le comté de Centre, en Pennsylvanie, qui sont incapables de se régénérer naturellement par elles-mêmes.

Restauration des feux de forêt en Californie : le projet de santé des forêts est un programme de restauration mis en œuvre sur des terres privées avec la Mendocino National Forest impactée par les feux de forêt de 2018 dans le comté de Colusa en Californie du Nord. Grâce à ces fonds, des forestiers consacreront du temps à promouvoir une meilleure planification de la végétation et une meilleure gestion des ressources, contribuant ainsi à réduire le risque d'incendies et d'inondations catastrophiques dans la région.

Des arbres fruitiers pour lutter contre la faim en Inde : ce projet permettra de planter et d'entretenir des arbres fruitiers avec les petits exploitants agricoles des communautés marginalisées dans plusieurs régions en Inde. Ces arbres fruitiers aideront les agriculteurs participants à créer des moyens de subsistance durables et à fournir des aliments nutritifs à leurs familles et à leurs communautés.

Protection des baleines orques dans le nord-ouest du Pacifique : les orques résidentes du Sud, une espèce menacée, vivent depuis des millénaires dans une zone de l'océan Pacifique allant de la Californie du Nord à la Colombie-Britannique. La plantation d'arbres le long des rivières et des cours d'eau du nord-ouest du Pacifique restaure l'habitat essentiel du saumon, principale source de nourriture des baleines menacées.

Amazon

L’organisation One Tree Planted a planté plus de 40 millions d'arbres dans plus de 43 pays depuis 2014, dont 23,5 millions rien qu'en 2021.

Bien entendu, ces arbres font partie d’un projet à long terme et devront survivre assez longtemps pour capter leur part de carbone dans l’air. N’oublions pas qu’avant la plantation d’arbres, l’objectif premier demeure la réduction de la pollution en premier lieu.

Enfin, selon ma relationniste chez Amazon, le projet n’est pas encore arrivé au Canada.