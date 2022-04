Présidentielles françaises: les Français de Montréal optent pour Mélenchon

S’ils n’en tenaient qu’aux Français installés à Montréal, le premier tour de l’élection présidentielle française tenu dimanche aurait aisément été remporté par le candidat socialiste Jean-Luc Mélenchon.

Selon les résultats dévoilés lundi par le Consulat français à Montréal, le chef de La France insoumise a récolté 34,88 % des suffrages, contre 31,85 % pour le président sortant Emmanuel Macron.

La candidate d’extrême-droite Marine Le Pen (23,15 % des voix au total), qui a accédé au second tour face à Emmanuel Macron (27,84 % des voix au total), n’a obtenu qu’un maigre 3,97 % des bulletins de vote exprimés à Montréal.

C’est le candidat vert Yannick Jadot qui a fini troisième dans la métropole avec 12,69 % des voix, un taux pratiquement trois fois supérieur à celui qu’il a obtenu dans l’ensemble de la République (4,63 %).

Par ailleurs, à peine 24 015 électeurs français sur 67 207 inscrits à Montréal se sont prévalus de leur droit de vote. Pourtant, lors de la journée du scrutin samedi au palais des congrès, d’immenses files d’attente ont pu être observées, tandis que des électeurs ont confié avoir attendu plusieurs heures pour enfin pouvoir faire leur choix.

Macron à Québec

De leur côté, les 5165 électeurs français qui se sont présentés aux urnes à Québec, sur 13 801 inscrits, ont opté à 30,34 % pour le président sortant, contre 28,13 % pour M. Mélenchon.

Un peu à l’image de la dualité gauche-droite qui oppose les villes de Montréal et Québec en politique québécoise et canadienne, les électeurs français établis dans la Capitale-Nationale ont aussi été beaucoup plus séduit par les candidats d’extrême-droite que leurs compatriotes de la Métropole.

Ainsi, le polémiste d’extrême-droite Éric Zemmour a terminé troisième à Québec avec 9,89 % des voix, tandis que Marine Le Pen a pris le cinquième rang à 8,91 %.

L’écologiste Yannick Jadot s’est faufilé entre les deux en amassant 9,83 % des appuis à Québec.

Notons que les votes des électeurs français à Montréal et Québec n’ont pas pesé lourd dans la balance. En effet, ceux-ci ne représentent que 0,08 % des 35,9 millions d’électeurs qui se sont présentés aux urnes dans toute la France.