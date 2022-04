Quatre fois plus de vélos partagés et de stations cette année

Dans un périmètre élargi, quatre fois plus de vélos partagés et de stations seront accessibles cette saison, après un projet-pilote qui a porté fruit, l'an dernier.

En tout, le nombre de vélos à assistance électrique en libre-service sera accru à 400, alors qu'il était de 100 l'an dernier. Le nombre de stations fera également un bond considérable, passant de 10 à 40, ont annoncé lundi matin le Réseau de transport de la capitale (RTC) et le maire, Bruno Marchand.

Confinés au centre-ville, l'été dernier, les engins du service de vélopartage À vélo se retrouveront sur un territoire plus vaste, qui est appelé à s'élargir encore d'ici 2024.

En 2022, on retrouvera des stations jusqu'au Cégep Garneau et au Bois-de-Coulonge, vers l'ouest, jusqu'au Grand Marché, au nord, et jusqu'au Cégep Limoilou, à l'est.

Illustration courtoisie, RTC

Institutions d'enseignement

L'an prochain, le Cégep de Sainte-Foy et l'Université Laval s'ajouteront, a promis la conseillère responsable, Maude Mercier Larouche.

En 2021, alors que la saison avait débuté en juillet, 5000 clients avaient effectué 29 000 déplacements. Cette année, avec la bonification du service, on s'attend à un bond à 280 000 trajets.

Le tout sera en fonction à partir du début mai. La Ville s'affaire déjà à déblayer les pistes cyclables. En raison de problèmes d'approvisionnement en systèmes d'ancrage, certaines stations seront mises en service avec quelques semaines de retard. Les vélos, eux, sont fabriqués au Québec.

Les investissements pour cette deuxième phase d'À vélo se chiffrent à 4,1 millions $.

Changements tarifaires

Le RTC dit avoir entendu ses usagers à la suite du projet-pilote et ajusté ses tarifs. Pour une utilisation, le tarif passe de 6 à 5 $. Le RTC instaure aussi des laissez-passer annuels.

En parallèle, la Ville continue de développer son réseau cyclable. En 2022, 6,1 km de voies cyclables seront aménagés, soit 14 projets totalisant 7 millions $. Le vice-président du comité exécutif, Pierre-Luc Lachance, a souligné que ces ajouts, bien que courts en distance, permettent de relier des segments longtemps séparés, afin de faciliter les déplacements sur de plus longs trajets.

Pour le maire, Bruno Marchand, ces annonces ajoutent au plan global de mobilité de son administration, qui vise à donner plusieurs choix aux citoyens de se déplacer sur le territoire. Le vélo à assistance électrique permet d'effectuer de courts trajets utilitaires, a-t-il souligné. «Le but, ce n'est pas que tout le monde se déplace à vélo. Il y a des gens qui haïssent le vélo pour mourir. Il ont le droit. On ne veut pas choisir à la place des citoyens. Chaque fois que quelqu'un prend À vélo au lieu de l’auto, même la personne dans son auto vient de gagner. Tout le monde y gagne.»