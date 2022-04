Rapport accablant du vérificateur général sur la gestion des finances de la Ville de Lévis

Planification «embryonnaire», «incomplète» et causant la «confusion», «appréciation surévaluée de la réalité» ; le rapport du vérificateur général de la Ville de Lévis écorche sévèrement la Municipalité du maire Gilles Lehouillier pour sa gestion des finances.

Le vérificateur général (VG) de la Ville de Lévis, Yves Denis, a rendu lundi son dernier rapport, au terme de ses sept années de mandat à ce poste. Il dresse «plusieurs constats préoccupants» au sujet de la Ville de Lévis.

La Ville, dit-il, a tendance à faire une «interprétation erronée» de certains indicateurs. Par exemple, elle utilise des ratios qui lui permettent de se comparer avantageusement aux autres villes. Cela a souvent pour effet de «surévaluer la performance de la Ville», notamment sur la taxation et sur la dette.

Endettement

Ce qui permet à l’administration Lehouillier de dire qu’elle est parmi les moins endettées est l’utilisation du ratio de l’endettement par unité d’évaluation, qu’une seule autre grande ville québécoise utilise. En fait, souligne le VG, il serait plus juste d’utiliser le ratio de dette par rapport aux revenus ou au budget et «sur la base des résultats de 2020, ce ratio s’élève à 144 % [à Lévis], soit l’un des plus élevés des dix plus grandes villes.»

D’autre part, malgré des efforts et les initiatives mises en place dans les dernières années pour doter la Ville d’une planification à long terme, celle-ci reste «embryonnaire» et s’arrime «difficilement» avec les plans et politiques de la Ville, au quotidien. Résultat : le conseil de ville et les citoyens ont «une fausse impression de contrôle» et cela peut mener à des décisions qui coûteront cher. «Cela peut créer des surprises, des chocs tarifaires ou des chocs dans les services», indique M. Denis, en entrevue.

De plus, note-t-il, «l’information aux documents de planification financière est incomplète et l’approbation des divers plans financiers à long terme génère de la confusion».



Risque assurables

Le VG souligne aussi que la Ville ne gère pas de façon optimale les risques pour lesquels elle est assurée. Elle «n’exerce pas de vigie pour contrôler le nombre et le coût des réclamations adressées aux assureurs ni pour agir systématiquement sur les problèmes qui ont donné lieu aux réclamations».

Ce n’est pas d’hier que le VG avise la Ville de ces lacunes. Dès 2007, des drapeaux rouges ont été levés. «Certaines recommandations importantes n’ont toujours pas été appliquées à ce jour.»

«La Ville a devant elle un chantier important pour mettre en place différents processus pour améliorer la gestion financière», affirme M. Denis. Il s’agit d’un travail majeur d’au moins trois à cinq ans.

Il a bon espoir que son successeur assurera le suivi de ses recommandations.

Le seul conseiller d’opposition à Lévis, Serge Bonin, se réjouit de constater que les recommandations du VG rejoignent les siennes, émises lors du dépôt du budget. «On doit prendre l’exercice plus au sérieux, et je compte bien faire pression afin que l’ensemble du prochain budget soit beaucoup plus transparent, et plus représentatif de la situation », a-t-il affirmé.

Lehouillier favorable

Du côté de l’administration Lehouillier, on «accueille favorablement les recommandations formulées qui soulèvent des pistes d’amélioration pertinentes». Le maire Gilles Lehouillier s’est dit «entièrement d’accord» avec les recommandations du VG. Ce qui a empêché la Ville d’appliquer une gestion efficace à long terme est selon lui l’absence jusqu’à récemment d’un «système informatique intégré de gestion financière».

Quant aux ratios critiqués, il plaide que ceux-ci sont utilisés depuis «20-25 ans» à Lévis. Il promet dorénavant de présenter également les ratios recommandés. Le document détaillé du budget sera également fourni aux journalistes le jour de son adoption, qui encore en décembre dernier, n’avaient accès qu’à un document résumé de quelques pages.