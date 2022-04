Sacs publicitaires: la fin des reliques

J’appuie la décision de Valérie Plante qui désire encadrer la diffusion de sacs publicitaires tels que le Publisac sur le territoire de la ville de Montréal.

Force est de constater que la situation actuelle où Transcontinental tient pour acquis que tout le monde est abonné au Publisac par défaut n’est pas idéale. Celle-ci fait porter le fardeau sur le consommateur de faire les démarches requises pour se désabonner.

Les démarches requises sont plus compliquées que de mettre le contenu au recyclage. De ce fait, plusieurs ne font que mettre le tout au recyclage, ce qui cause des émissions de gaz à effet de serre puisqu’il faut bien transporter tout cela.

Certains seraient portés à parler de scénarios catastrophiques liés à l’adoption de la mesure. Or, je vis en résidence étudiante depuis près d’un an et nous ne recevons pas le Publisac. Je demeure quand même bien informé sur les rabais des commerçants à travers leurs sites Internet, leurs applications et leurs publications sur les médias sociaux. C’est la même chose pour ma mère qui consulte ses circulaires sur Internet depuis le début de la pandémie de COVID.

Une autre époque

Il faut comprendre que nous ne sommes plus dans le Québec du passé. Selon le Portrait numérique des foyers québécois – NETendances paru en 2020 , 97% des adultes québécois profitent d’une connexion à Internet. À voir ces chiffres, il faudrait même se demander s’il n’aurait pas été plus simple de bannir les sacs publicitaires comme c’est le cas pour les sacs d'emplettes non réutilisables.

Des alternatives web et des applications existent déjà pour consulter les circulaires de nombreux marchands. Elles utilisent le code postal des gens. Ces alternatives sont même plus efficaces que le Publisac papier étant donné qu'elles permettent de chercher les rabais concernant un article particulier à l’aide d’une fonction de recherche intégrée.

Alexandre Gervais, Étudiant Montréal