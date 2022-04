Sonia Lebel atteinte de la COVID-19

La députée de Champlain et présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, a été déclaré positive à la COVID-19, lundi matin.

«J’ai ressenti ce matin de légers symptômes apparentés à la COVID-19. Je me suis testée ce matin et mon test s'est révélé positif», a écrit Mme LeBel sur son compte Twitter.

Je me place donc en isolement conformément aux consignes de la santé publique. — Sonia LeBel (@slebel19) April 11, 2022

La députée caquiste a ajouté qu’elle se plaçait en isolement conformément aux consignes de la santé publique.

Mme Lebel s’ajoute à la liste des nombreux élus québécois qui ont été testés positifs au virus au cours des dernières semaines, notamment à la Coalition Avenir Québec.

Fin mars, le premier ministre François Legault a été le premier d’une série de cas de COVID-19, suivi du ministre des Transports François Bonnardel, de la vice-première ministre Geneviève Guilbault, ainsi que de leurs collègues Mario Asselin, Stéphanie Lachance, Lise Lavallée et Sébastien Schneeberger. La députée libérale Christine St-Pierre et la solidaire Émilise Lessard-Therrien avaient aussi été contaminées.