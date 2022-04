Ancien Manoir Liverpool: un spécialiste en RH radié à vie pour des inconduites sexuelles

Le coordonnateur aux ressources humaines de l’ancien Manoir Liverpool, un établissement de Lévis au cœur d’une tempête lors des premières vagues de la pandémie, a été radié de façon permanente pour des inconduites sexuelles envers deux employées.

Selon la décision du Conseil de discipline de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (CRHA/CRIA), l’intimé Éric Picard aurait tenu des propos inappropriés et de nature sexuelle en 2020 et 2021 auprès de deux travailleuses.

Son comportement contrevient au Code de déontologie et au Code des professions. Picard a travaillé au Manoir Liverpool de juillet 2020 à avril 2021.

Le conseiller aurait également tenté de tromper le syndic adjoint de l’Ordre, en plus de déroger à une directive en tentant de communiquer avec l’une des plaignantes.

Radiation permanente

Éric Picard est donc radié de façon permanente du tableau de l’Ordre à compter de la date de signification de la décision, soit le 7 avril 2022.

L’intimé exerçait cette profession depuis 2015. Il n’a aucun antécédent disciplinaire.

L’intimé a reconnu que ses propos n’avaient pas leur place et qu’il mérite une sanction sévère, peut-on lire dans la décision.

Pour sa part, le syndic a expliqué que les infractions commises par l’intimé « sont très graves et sont au cœur même de l’exercice de la profession. » Enfin, le Conseil souligne aussi le manque d’empathie de la part de l’intimé.

Une saga

Le Manoir Liverpool a été plongé dans la tourmente pendant un an dès le début de la pandémie.

Le rapport d’enquête du CISSS de Chaudière-Appalaches sur la gestion de la résidence fait état de comportements qui ont compromis «la santé, la sécurité l’intégrité ou le bien-être de plusieurs usagers ».

Le rapport fait notamment état de résidents mal lavés, de bains non donnés sur des périodes allant jusqu’à trois semaines, de résidents oubliés à l’heure des repas et de sonnettes d’alarme de résidents ignorées par le personnel.

Les propriétaires avaient fait l’objet d’une enquête administrative. En janvier 2021, le CISSS de Chaudière-Appalaches avait résilié les ententes particulières avec le Manoir.

Les anciens propriétaires poursuivent maintenant le CISSS et les ministres caquistes Marguerite Blais et Christian Dubé pour des propos diffamatoires à leur endroit et des pertes d’occasions d’affaires. Ils prétendent qu’ils ont fait avorter une vente et réclament un dédommagement de 6,2 millions.

La vente du Manoir Liverpool, qui a changé de nom depuis pour Résidence Saint-Antoine, a eu lieu en avril 2021 pour une somme de 15 M$.