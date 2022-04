Baseball: un premier coup sûr pour Abraham Toro

Abraham Toro a réussi son premier coup sûr de la saison, mais les Mariners de Seattle se sont tout de même inclinés 3 à 2 contre les White Sox de Chicago, mardi au Guaranteed Rate Field.

Le Québécois a frappé une offrande du releveur Kendall Graveman dans le champ gauche, en huitième manche, et a été en mesure d’atteindre le deuxième coussin. Toro en était à sa 12e présence à la plaque de la campagne. Il a ainsi augmenté sa moyenne au bâton à ,083, lui qui avait pourtant maintenu une excellente moyenne de ,364 lors du camp d’entraînement.

Luis Robert a été le meilleur joueur offensif des vainqueurs, lui qui a réussi un coup sûr, en plus de se faire offrir un but sur balles. Il a aussi produit l’un des trois points des siens et a croisé lui-même la plaque deux fois.

Malgré ce bas pointage, les lanceurs partants n’ont pas été en mesure d’offrir des performances étincelantes. Vince Velasquez a permis deux coups sûrs et trois buts sur balles, permettant un point, en quatre manches de travail. Il n’a pas été impliqué dans la décision. C’est plutôt le releveur Reynaldo Lopez (1-0) qui s’est mérité la victoire. Du côté des Mariners, Matt Brash (0-1) a vu la défaite s’ajouter à sa fiche, lui qui a accordé deux points sur quatre coups sûrs et un but sur balles, en cinq manches et un tiers sur la butte.

Les Red Sox de Boston ont comblé un déficit de trois points pour vaincre les Tigers de Detroit 5 à 3 au Comerica Park.

Il s’agit seulement du deuxième gain de l’équipe du Massachusetts en cinq parties depuis le début des hostilités en 2022 dans le baseball majeur.

Les Red Sox ont créé l’égalité en sixième manche dans leur affrontement du jour. Des doubles d’Enrique Hernandez et de J.D. Martinez, ainsi qu’un simple de Rafael Devers ont permis aux visiteurs de niveler la marque.

Les vainqueurs ont pris les devants deux engagements plus tard. Devers et Christian Arroyo ont frappé des simples qui ont propulsé des coéquipiers à la plaque.

Le reste du boulot a été effectué par l’artilleur Garrett Whitlock (1-0). Le jeune homme de 25 ans n’a donné qu’un but sur balles à ses rivaux en quatre manches de boulot et a ainsi signé son premier sauvetage de la saison.

Les Tigres ont inscrit tous leurs points en troisième manche, quand le partant des Sox Rich Hill était encore sur la butte. Robbie Grossman, Jonathan Schoop et Javier Baez en ont été les auteurs.

Les Red Sox et les Tigers concluront une série de trois parties en après-midi mercredi. Les deux formations ont remporté chacun un match jusqu’à maintenant.