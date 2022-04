Boucherville: maison idéale pour les amoureux d'espace

Nichée dans un coin bucolique de Boucherville, il est difficile de croire qu’une telle maison de campagne puisse se trouver à seulement 30 minutes de Montréal.

Elle fut construite en 1864. Elle mélange aujourd’hui le cachet de l’époque à des touches de modernité. Elle est sise sur un terrain de 69 939 pieds carrés.

Dès l’entrée, une aire ouverte baignée de lumière présente un salon douillet et une salle à manger.

Un plancher de bois franc et un plafond de bois avec poutres apparentes ajoutent au caractère rustique de l’endroit. On se sent aussitôt enveloppé.

La cuisine est lumineuse et spacieuse, composée d'armoires de bois et d'un immense îlot. Un joli four rustique de l’époque saura plaire aux plus nostalgiques.

Une chambre de bonne taille et une salle de bain se trouvent au rez-de-chaussée aussi. La salle de bain rénovée est tout simplement immense et elle impressionne grâce à sa douche double et à l’abondance de bois.

De retour à l’aire de vie principale, un escalier de bois mène au deuxième étage.

Un boudoir spacieux offre une aire de vie agréable où il fait bon se poser pour lire ou travailler un peu.

Deux grandes chambres se trouvent à l’étage. La chambre principale fait honneur au bois, et l’ambiance qui s’en dégage inspire la détente et le repos.

La chambre principale possède un charmant boudoir et une salle de bain privée avec une baignoire autoportante.

Pour clore la visite, la cour arrière présente un garage attaché, un cabanon, une piscine et même une grange (qui est en fait une ancienne écurie).

Il s’agit de la maison idéale pour les amoureux d'espace et d'agriculture qui rêvent depuis longtemps de posséder une propriété à la campagne à quelques minutes de la ville.

Marie-Claude Arsenault et Stéphane Larocque s’occupent de la vente de la propriété. Le prix demandé est de 1 099 000$.