La saison de Jake Allen est terminée

Le Canadien de Montréal a indiqué mardi que le gardien Jake Allen ne reviendra pas au jeu en 2021-2022.

L’homme masqué de 31 ans s’est blessé l’aine dans les premiers moments du match de samedi dernier contre les Maple Leafs à Toronto. L’organisation a aussi dit qu’il sera en mesure de revenir en santé à temps pour le prochain camp d’entraînement.

Allen, qui n’a pas été épargné par les blessures cette saison, a été limité à 35 rencontres. Il a maintenu un dossier de 9-20-4, un taux d’efficacité de ,905 et une moyenne de buts alloués de 3,30. Le natif de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a aussi signé deux blanchissages.

«C’est dommage qu’il soit blessé et que sa saison terminée, a dit l’instructeur-chef par intérim Martin St-Louis après l’entrainement des siens. Il a joué du très bon hockey, nous a gardés dans les matchs et nous a permis de gagner des parties cette saison. Ça m’a donné l’occasion de voir à quel niveau ce gardien peut jouer et c’est impressionnant.»

Justin Barron aussi

La campagne 2021-2022 du défenseur Justin Barron est également terminée. Le CH a annoncé que le jeune homme n’aura pas besoin de subir une opération pour la blessure à une cheville qui le contraint de passer son tour d’ici la fin de la saison régulière.

L’athlète de 20 ans a disputé son dernier match le 5 avril, face aux Sénateurs d’Ottawa. Il avait d’ailleurs inscrit son premier but en carrière dans la Ligue nationale pendant ce duel.

Barron a été obtenu en compagnie d’un choix de deuxième tour au repêchage de 2024 de l’Avalanche du Colorado en mars dernier, en retour de l’attaquant Artturi Lehkonen.

«Je suis content du petit échantillon que nous avons vu de lui, a affirmé St-Louis à propos de Barron. Je pense que ça va l’aider pour le prochain camp d’entraînement.»

L’arrière droitier a disputé cinq rencontres avec le Tricolore et a récolté deux points.

Un très court entraînement pour Josh Anderson

L’attaquant du Canadien de Montréal Josh Anderson a patiné au Complexe sportif Bell seulement quelques minutes avec ses coéquipiers, mardi.

L’athlète de 27 ans était l’un des 25 joueurs de la Sainte-Flanelle à sauter sur la patinoire à Brossard pour l’entraînement du jour. Il n’a participé à aucun exercice. L’organisation montréalaise a ensuite indiqué que son patineur avait quitté pour recevoir des traitements thérapeutiques.

La veille, Anderson a inscrit son 100e but dans la Ligue nationale, les siens subissant une défaite de 4 à 2 contre les Jets de Winnipeg. L’ailier a maintenant récolté 18 filets cette saison, lui qui est impliqué dans une course avec Cole Caufield (18) et Nick Suzuki (19) afin de devenir le premier marqueur de 20 buts du CH en 2021-2022.

Par ailleurs, Suzuki et Paul Byron étaient absents de l’entraînement du jour. Ils bénéficiaient d’une journée de traitements thérapeutiques.

Le Canadien renouera avec l’action mercredi soir, en visitant les Blue Jackets de Columbus au Nationwide Arena. Encore une fois, le gardien Carey Price sera du voyage, mais il ne devrait pas participer à l'affrontement.

Concernant la présence de Suzuki, Byron et Anderson dans sa formation à Columbus, l’entraîneur-chef par intérim Martin St-Louis n’était pas en mesure de s’avancer.

«C’est possible. Je ne sais pas», a simplement dit le pilote lorsqu’il a été questionné en conférence de presse sur de possibles absences de ces patineurs face aux Blue Jackets.