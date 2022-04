Des résultats sans précédent pour Québec International

Malgré le contexte difficile de la pandémie, Québec International a présenté un bilan positif de ses activités qui ont généré des retombées économiques de 973,9M$, en 2021, soit une hausse de 32% par rapport à l’année précédente.

De ce nombre, 478,1 M$ proviennent d’investisseurs étrangers ou d’entrepreneurs internationaux. Il s’agit d’un montant record en cinq ans, selon le rapport d’activités de l’agence rendu public mardi matin.

Cela englobe des investissements annoncés pour l’implantation ou l’expansion de sociétés internationale présentes sur le territoire desservi par l’agence. Plus spécifiquement, on parle de 10 projets annoncés en cours d’année dont 5 proviennent d’entrepreneurs internationaux. Ces investissements vont créer ou maintenir 384 emplois dont le salaire moyen pondéré est de 113 452$.

Main-d’oeuvre

Les initiatives mises de l’avant au cours de la dernière année par Québec International auront permis de recruter 768 étudiants et 1 546 travailleurs internationaux, contribuant ainsi à la venue de 4000 nouveaux arrivants incluant les conjoints et les enfants.

Au cours de l’année 2021, l’agence a pris part à 36 missions internationales et 29 missions lors d’événements internationaux tenus en sol québécois. Elle a accueilli 94 délégations économiques, d’acheteurs et d’investisseurs et elle a participé à 595 activités, programmes d’accompagnement et événements.

De plus, l’agence a soutenu près de 1900 entreprises, centres de recherche et établissements d’enseignement en 2021.

Bien que les secteurs des sciences de la vie, de la technologie et de la santé occupent une place importante dans l’économie de Québec, avec près de 120 entreprises employant plus de 9000 personnes bien rémunérées, le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, a rappelé que son gouvernement veut accroître davantage les investissements dans le secteur des transports électriques et la filière batterie.

«Même si le Québec possède un environnement d’affaires parmi les plus compétitifs, une main-d’œuvre hautement qualifiée et des industries de pointe, la compétition entre les différentes juridictions pour attirer les bons investissements est très féroce», a-t-il affirmé.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, a souligné la performance «exceptionnelle» de Québec International dans le contexte «complètement farfelu» des dernières années.

«C’est vrai que l’environnement est hyper concurrentiel. Il n’y a pas d’hasard. Pour quelqu’un qui est France, aux États-Unis ou au Brésil, les choix sont énormes. Qu’est-ce qui fait qu’on choisit Québec, qu’est-ce qui fait qu’on choisit le Québec? Ça suppose nécessairement des relations. Ça suppose qu’ici, c’est la meilleure place pour réussir», a a déclaré M. Marchand.

