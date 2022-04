Drame familial en 2019: Une meilleure formation en violence conjugale demandée

La coroner Stéphanie Gamache plaide pour une meilleure formation en matière de violence conjugale des intervenants sociaux et en santé dans son rapport rendu public mardi dans la foulée du drame familial survenu à Montréal en 2019.

Le « geste d’une violence inouïe » de Jonathan Pomares force la coroner Gamache à recommander de désigner une personne-ressource responsable du dossier violence conjugale au CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal et au CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal.

Jonathan Pomares, 40 ans, avait sauvagement abattu ses deux enfants en bas âge avant de s’enlever la vie dans le domicile familial de Montréal, le 22 octobre 2019.

La coroner Gamache recommande aussi d’offrir une formation de base et continue sur la violence conjugale à tous les intervenants, médecins et infirmières de ces deux CIUSSS et de mieux les former sur la levée de la confidentialité des renseignements.

Pomares avait été hospitalisé neuf jours auparavant pour des propos suicidaires et avait reçu son congé deux jours plus tard.

