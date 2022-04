Empreinte carbone: la Caisse de dépôt en bonne voie d’atteindre ses objectifs

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a réduit de 11 % l'intensité carbone de son portefeuille global l’an dernier, selon son rapport d'investissement durable pour l'exercice 2021 dévoilé mardi.

Cette baisse jugée «exceptionnelle» par la CDPQ s’explique notamment «par un marché en croissance ainsi que par notre sortie accélérée de la production de pétrole», peut-on lire dans le rapport.

En septembre dernier, la CDPQ s’est engagée à réduire de 60 % d’ici 2030 l’empreinte carbone de ses placements, par rapport à leur niveau de 2017. À la fin de l’année 2021, cette empreinte était déjà en baisse de 49 %.

L’intensité carbone de la Caisse est ainsi passée de 49 tonnes de CO2 par million investi en 2020 à 41 tonnes en 2021, comparativement à 79 tonnes en 2017. L’objectif est d’atteindre les 32 tonnes d’ici 2030.

La Caisse croit toutefois que l’évolution de l’intensité carbone de son portefeuille «ne sera pas nécessairement linéaire» vers l’atteinte de son objectif et pourrait être influencée par différents facteurs «comme l’évolution de la valeur des actifs et les occasions d’investissements dans des secteurs porteurs de la transition».

«Dans un contexte marqué par la superposition de crises, nous sommes restés concentrés sur nos objectifs à long terme. Nous avons continué d'investir du capital constructif et de créer de la valeur durable pour nos déposants et les collectivités où nous sommes présents à travers le monde», a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la CDPQ, par communiqué mardi.