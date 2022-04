[EN DIRECT] 48e jour de guerre en Ukraine: voici tous les derniers développements

L'invasion russe en Ukraine se poursuit pour une 48e journée, alors que plusieurs villes sont toujours la cible de bombardements.

Voici les derniers développements, minute par minute

6h50 | Six personnes tuées par balles retrouvées dans un sous-sol dans la banlieue de Kyïv

6h35 | Varsovie annonce l'arrestion d'un espion russe et deux bélarusses

Le contre-espionnage polonais a annoncé mardi avoir identifié et arrêté ces derniers jours un espion russe qui collectait des renseignements sur les forces polonaises et de l'Otan, ainsi que deux Bélarusses, également soupçonnés d'espionnage.

6h14 | Face à Poutine, «les sanctions ne peuvent pas renvoyer les chars»

AFP

Après bientôt sept semaines de guerre, les sanctions occidentales n'ont pas fait sortir les Russes d'Ukraine, suscitant des interrogations sur l'efficacité de cette stratégie, utile mais lente à produire ses effets, selon Juan Zaratele conseiller au Center for Strategic and International Studies (CSIS), dans un entretien à l'AFP.

6h07 | Une délégation de parlementaires allemands en route pour l'Ukraine

Trois hauts responsables allemands du Bundestag vont rencontrer des députés ukrainiens dans l'ouest du pays en guerre, ont indiqué mardi des sources parlementaires, à un moment où le chancelier Olaf Scholz est lui-même sous pression pour se rendre en Ukraine.

AFP

Les forces russes maintiennent mardi leur pression sur la ville portuaire stratégique de Marioupol, que les soldats ukrainiens tentent désespérément de défendre au milieu des destructions, et dans l'est de l'Ukraine où Kiev s'attend à une offensive majeure.

5h | États-Unis: l'inflation attendue à un nouveau record en mars, poussée par l'Ukraine

AFP

Les consommateurs américains n'en finissent plus de voir les prix grimper, et le mois de mars, premier à être pleinement touché par les répercussions de la guerre en Ukraine sur l'énergie notamment, devrait voir l'inflation atteindre un nouveau plus haut.

3h08 | Nokia se retire de Russie

AFP

Nokia va quitter la Russie, a annoncé l'équipementier télécoms finlandais mardi, au lendemain de la décision de son concurrent Ericsson de suspendre indéfiniment ses activités dans le pays.

00h45 | Forts de leur expérience de guerre, des Syriens en aide aux Ukrainiens

AFP

Forts d'une expérience solide acquise lors de la guerre dans leur pays où les forces russes sont intervenues, des opposants syriens se mobilisent pour aider les Ukrainiens à soigner les blessés, aider les réfugiés ou se préparer à d'éventuelles attaques chimiques.

Après le début de la guerre en Syrie en 2011, déclenchée par des manifestations prodémocratie, le président Bachar al-Assad a perdu le contrôle d'une partie de son pays jusqu'à ce que les troupes russes viennent à sa rescousse en 2015 pour le remettre en selle.

CARNET DE GUERRE | Les Russes encore plus intransigeants

Sources: Business Insider, Daily Mail, MSN, The Moscow Times, The Times, Yahoo; Recherche: R. F. Choquette; Infographie: K. Leblanc

Alors que les Ukrainiens se prépareraient à une grande offensive contre les villes du Donbass, les dirigeants russes se montrent plus intransigeants que jamais.