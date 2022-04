Freeland est déjà en campagne pour la chefferie

Jeudi dernier, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a présenté un budget plutôt sobre.

Contrairement aux derniers budgets, les dépenses pour les cinq prochaines années sont beaucoup moins élevées que par le passé.

Est-ce un signe que les libéraux ont enfin compris que le contrôle des dépenses a encore son importance en 2022? On l’espère.

Cependant, on doit voir aussi, dans le dernier budget, les premiers pas de Mme Freeland comme candidate à la direction du PLC.

Vraiment sobre?

Au premier coup d’œil, ce budget est plus responsable que les autres. Mais, il y a clairement des oublis.

Par exemple, les dépenses militaires ne sont pas assez élevées pour rencontrer la cible de 2% du produit intérieur brut demandée par l’OTAN. Les libéraux vont les augmenter de 8 milliards de dollars pour les cinq prochaines années, mais il aurait fallu doubler ce montant chaque année pour respecter nos engagements internationaux.

Rien non plus pour les transferts en santé, ce sont des milliards qui sont demandés par les provinces. Même chose pour l’assurance-médicaments demandée par Jagmeet Singh. Aucun montant inscrit dans le budget.

La chefferie

Mme Freeland a mis fin à la récréation pour l’instant, car elle ne veut pas que l’héritage dépensier de Justin Trudeau soit un boulet lorsqu’elle posera sa candidature. Car plusieurs libéraux s’ennuient de la rigueur budgétaire de Jean Chrétien et de Paul Martin.

Prendre soin des finances n’est pas une valeur exclusive aux conservateurs.

De plus, l’ancien gouverneur de la Banque du Canada, Mark Carney, pourrait être lui aussi de la prochaine course à la chefferie. Ainsi, Mme Freeland a encore plus intérêt à montrer que les finances publiques sont importantes pour elle.

Présentement, les conservateurs sont en train de réfléchir à qui sera leur prochain chef; il faut croire que la réflexion est également commencée chez les libéraux.