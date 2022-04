Grâce à Kaleido

La Fondation du Cégep de Sainte-Foy m’annonce la création d’un Fonds d’investissement en éducation financière grâce à un important don de 200 000 $ de Kaleido. Ce nouveau fonds, dédié spécifiquement au programme de Techniques de services financiers et d’assurances (TSFA) du Cégep de Sainte-Foy, a pour but de soutenir les initiatives de ce dernier. Ce projet permettra aux étudiants et aux étudiantes d’obtenir une formation concrète en matière d’investissement tout en favorisant l’apprentissage de la littératie financière. De plus, il rendra plus accessible et inclusif le monde de la finance aux étudiants et étudiantes de ce programme, mais également à toute la communauté collégiale du Cégep de Sainte-Foy. La Fondation Kaleido, pionnière de l’épargne-études depuis 1964, est un organisme sans but lucratif qui a versé, au fil des ans, plus de 1 milliard $ en paiements d’aide aux études et en remboursement d’épargne. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Sonia Lefrançois, directrice générale de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy ; Nathalie Larose, directrice générale du Cégep de Sainte-Foy ; Dany Caron, président du CA de la Fondation du Cégep de Sainte-Foy ; et Isabelle Grenier, présidente et cheffe de la direction de Kaleido.

Banquet philanthropique

Photo courtoisie

Les Jeunes Philanthropes de Québec, qui ont pour mission de promouvoir et démocratiser la philanthropie auprès des jeunes gens d’affaires, mais surtout de supporter des organismes de Québec qui changent les choses, tiendront un banquet philanthropique (souper gastronomique 5 services) au profit de la Maison L’Éclaircie le mardi 26 avril dans la salle de bal du Fairmont Le Château Frontenac. Serge Beauchemin (photo principale), associé directeur chez AQC Capital, en a accepté la présidence d’honneur alors que Marie-France Poulin (photo), vice-présidente du Groupe Camada et vice-présidente de Kalia, et Serge Beausoleil (photo) seront les conférenciers invités. Ce dernier en profitera pour lancer sa toute nouvelle fondation : Fondation Beausoleil. La Maison L’Éclaircie est un organisme dont la mission est de venir en aide aux personnes de quatorze ans et plus de la région de Québec et de Chaudière-Appalaches qui souffrent de troubles alimentaires en lien avec l’anorexie ou la boulimie. Les billets sont en vente sur lepointdevente.com.

En souvenir

Photo courtoisie

Le 12 avril 2002, l’Académie des Grands Québécois, institution honorifique qui a pour objectif de souligner, chaque année, le mérite exceptionnel de Québécoises et de Québécois qui se sont brillamment illustrés tout au long de leur carrière, s’enrichit de trois nouvelles personnalités : Jean-Guy Paquet, PDG de l’INO (domaine économique), Mgr Maurice Couture, archevêque de Québec et primat de l’Église du Canada (domaine social), et Robert Lepage, metteur en scène, réalisateur, auteur et comédien (domaine culturel).

Anniversaires

Photo courtoisie

Mario Côté (photo), gestionnaire d’évènements de Québec, 71 ans...Claire Danes, actrice et productrice américaine qui depuis 2011 incarne Carrie Mathison dans la série d'espionnage Homeland, 43 ans...Ryan Nugent-Hopkins, joueur de centre des Oilers d’Edmonton (LNH) 29 ans...Guy Berryman, musicien britannique, bassiste du groupe Coldplay, 44 ans...Alain Zouvi, comédien québécois (Destinés à TVA), 63 ans...Andy Garcia, acteur né à Cuba, 66 ans...David Letterman, ex-animateur américain de télé, 75 ans...Donald Pilon, comédien et acteur québécois, 84 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 12 avril 2021 : Michel Noël (photo), 76 ans, écrivain jeunesse d’origine autochtone... 2020 : Claude Beauchamp, 80 ans, l'un de ses pionniers du journalisme économique au Québec avec l’émission Capital-Actions sur RDI de 1995 à 2004... 2020 : Sir Stirling Moss, 90 ans, pilote automobile britannique qui a couru en Formule 1 de 1951 à 1962... 2019 : André Bureau, 83 ans, président du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) de 1983 à 1989... 2013 : Michael France, 51 ans, scénariste américain (Les Quatre Fantastiques,)... 2010 : Michel Chartrand, 93 ans, syndicaliste québécois... 2010 : Clément Moisan, 76 ans, chercheur reconnu internationalement, professeur émérite de l’Université Laval... 2003 : Camil DesRoches, 88 ans, personnage de l’organisation du Canadien pendant 55 ans... 1989 : Sugar Ray Robinson, 68 ans, l’un des plus grands boxeurs de l’histoire.